Politist din Navodari, raspuns la 112: Nu avem echipaj, faceti poze si depuneti maine reclamatie

Barbatul care a sunat la 112 povesteste, pe pagina lui de Facebook , ca vineri seara in satul Vadu, din comuna Corbu, judetul Constanta, era sa se tamponeze cu o masina care circula cu peste 100 de km/h. Acesta spune ca in masina erau doi copii, cu varste cuprinse intre 14 si 18 ani."Era sa ne tamponam la o intersectie, am reusit sa ma tin dupa ei si sa-i opresc (pentru ca li s-a oprit motorul masinii din care iesea si fum, ulei incins si apa fiebea) si am descoperit doi copii bauti morti si fumati cred, care erau in mijlocul unei petreceri! Unul din ei a fugit in curtea unui consatean, care a iesit la 3 dimineata cu furca in strada, ca un strain ii tragea de geamuri, l-am calmat si i-am povestit situatia cu cei doi copii... Jumatate din sat era treaz si pe strada de isprava copiilor si de zgomotul masinii...", scrie barbatul.Acesta s-a decis sa ceara ajutor si a sunat la 112, timp in care copiii au abandonat masina si au fugit prin curtile oamenilor."Le-am povestit celor de la Politie ca am avut conflicte verbale cu ei, dar erau agresivi si bauti si nu am avut chef sa isc vreo bataie pe acolo. Si raspunsul a fost magnific: Politia Orasului Navodari: 'Nu avem niciun echipaj in zona Vadu si nici pe cineva disponibil acum sa vina la dumneavoastra! Faceti poze la masina si duceti-va maine la Navodari si depuneti reclamatie la Politie!'", povesteste barbatul pe reteaua de socializare.Politia Constanta analizeaza situatia expusa de barbat pe Facebook.