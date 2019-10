Politist din Olt, cercetat dupa ce a agresat o femeie

Ziare.

com

Femeia agresata povesteste de pe patul de spital ca politistul a lovit-o, inclusiv cu un vatrai, ca a vrut sa o violeze si ca a amenintat ca o omoara.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, pe data de 26 octombrie, politistii au fost sesizati de o femeie, de 49 de ani, din orasul Potcoava, despre faptul ca este agresata fizic de un barbat, refuzand sa dezvaluie identitatea acestuia."Politistii din cadrul Politiei orasului Potcoava s-au deplasat de indata la fata locului si au identificat apelanta la locuinta unui barbat, iar pe fondul consumului de alcool si al unor discutii in contradictoriu, femeia a fost agresata. Cei doi se cunosteau, femeia mergand la locuinta respectiva de bunavoie", au precizat reprezentantii IPJ Olt.Oamenii legii au stabilit ca barbatul este agent in cadrul Politiei orasului Potcoava, iar la momentul producerii faptei era in concediu de odihna, la locuinta sa.In cauza politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente. O marturie a femeii agresate, facuta de pe patul de spital, a fost postata pe Facebook "Inspectoratul de Politie Judetean Olt nu tolereaza astfel de comportamente, impotriva agentului fiind dispusa cercetarea prealabila pentru comportarea necorespunzatoare in serviciu, familie sau in societate, care aduce atingere onoarei, probitatii profesionale a politistului sau prestigiului institutiei urmand ca la finalizarea acesteia sa fie dispuse masuri legale", a precizat sursa citata.