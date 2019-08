Politisti din Timisoara si-au parcat masina pe pietonala din centru, ca sa manance la restaurant (Video)

Cercetati disciplinar

Imaginile cu cei doi politisti in timp ce iau pranzul intr-un restaurant din centrul Timisoarei au fost luate de un tanar, iar apoi postate pe pagina sa de Facebook.In filmuletele publicate de tanar pe reteaua de socializare se poate observa o masina de Politie care este parcata pe str. Vasile Alecsandri din Timisoara, pietonala, accesul auto fiind interzis, la cativa metri de intrarea intr-un restaurant.De asemenea, in imagini apar si doi politisti, care iau masa de pranz in interiorul localului."Nu postam asta, pentru ca niciodata nu mi-a placut tam-tam-ul, dar deja nu mai suport sa vad cum politistii care trebuie sa aplice legea si sa o respecte o incalca cu nerusinare de fiecare data cand au ocazia. Ba vorbim la telefon la volan, ba parcam unde vrem noi, ba nu purtam centuri de siguranta, ba etc... Noi, astia de rand, in locul respectiv luam amenda daca suntem cu bicicleta, dar domnii politai se parcheaza langa restaurant pe o alee pietonala doar pentru a lua masa de pranz deoarece este greu drumul de la parcare pana aici. Astia suntem, ba", a scris tanarul care a realizat filmuletele, in dreptul postarii.Acum, cei doi politistii sunt cercetati disciplinar.Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Timis s-a sesizat din oficiu si a declansat cercetarea disciplinara fata de cei doi lucratori de politie, au anuntat reprezentantii Politiei Timis.Potrivit acestora, lucratori din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis - Serviciul Rutier, aflandu-se in timpul programului de lucru, au patruns pe zona pietonala din centrul Timisoarei cu autospeciala din dotare.