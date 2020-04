Sibiu: Politisti loviti cu pietre si furci de barbati care nu respectau regulile de distantare sociala

Ziare.

Cei doi agresori voiau sa vanda un cal, insa nu au respectat distantarea sociala impusa de ordonantele militare."La data de 20.04.2020, in jurul orelor 20:10, in loc.Bradeni, pe drumul public, in dreptul imobilului cu nr.244, jud. Sibiu, mai multe persoane au participat la negocierea vanzarii unui animal (cal), fara a respecta masurile de distantare sociala.La solicitarile de pastrare a distantei sociale adresate de catre fortele de ordine care asigurau punerea in aplicare a masurilor de distantare sociala, potrivit ordonantelor militare de punere in aplicare a Decretului de instituire a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, mai multe persoane au aruncat cu diverse corpuri contondente (pietre, bolovani, lopata etc.) inspre organele de ordine publica si autovehiculele aflate in dotarea acestora", a transmis prim-procurorul Ion Vestemean, in calitate de purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, conform Ora de Sibiu Dupa ce politistii au intervenit, unul dintre barbati a devenit violent cu unul dintre oamenii legii, l-a imbrancit si l-a prins de gat. In acel moment a fost imobilizat de colegi ai politistului, iar alt barbat a inceput sa ii ameninte pe acestia si sa arunce cu diverse obiecte inspre ei.Agresorii au avariat si trei autospeciale si doua scuturi de protectie, iar pagubele materiale se ridica la de 26.410,1 lei.Cei doi barbati au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.