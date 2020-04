Politisti atacati cu pietre si cutite in Covasna, cand incercau sa sparga o petrecere

Ziare.

Potrivit sursei citate, pentru aplanarea situatiei si restabilirea ordinii a fost necesara si interventia trupelor Serviciului de Actiuni Speciale.Reprezentantii IPJ Covasna precizeaza, intr-un comunicat de presa remis marti, ca politistii din Sfantu Gheorghe au fost sesizati, luni dupa-amiaza, printr-un apel la 112, ca intr-un imobil situat pe strada Canepei se afla mai multe persoane care participa la o petrecere, iar cele doua echipe de interventie formate din 3 politisti si 3 jandarmi, care s-au deplasat la fata locului, au fost intampinate cu ostilitate de catre proprietarul imobilului, care se afla intr-o "vadita stare de ebrietate"."Barbatul a proferat amenintari fortelor de ordine,. In tot acest timp, barbatul era insotit de fiii sai, doi tineri, in varsta de 17 ani si de 20 ani, care aveau asupra lor cutite.Barbatul a fost introdus cu forta in casa de catre ceilalti participanti la petrecere, insa, la scurt timp, acesta a iesit din imobil,, cu care a continuat amenintarile la adresa politistilor si jandarmilor.La fata locului au sosit in sprijin mai multe echipaje de interventie, printre care si un echipaj al Serviciului de Actiuni Speciale, care au procedat la aplanarea situatiei si au extras barbatul din grup, conducandu-l la sediul Politiei Municipiului Sfantu Gheorghe.Dupa extragerea individului din grup,. Barbatul de 41 de ani si fiul acestuia de 20 de ani au fost retinuti pentru o perioada de 24 de ore", se arata in comunicat.Cercetarile sunt efectuate de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe, sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice.