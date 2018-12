Politistii au confiscat peste 9.000 de brazi de Craciun. Iata ce au facut cu ei

Ziare.

Potrivit comisarului Marius Mihai, directorul adjunct al Directiei de Ordine Publica din cadrul IGPR, sanctiunile in valoare de peste 6 milioane de lei au fost aplicate in urma a 4.012 actiuni desfasurate la nivel national.El a precizat ca actiunile au fost desfasurate de politisti impreuna cu parteneri din cadrul Ministerul Apelor si Padurilor - Directia Generala Paduri si Regia Nationala a Padurilor Romsilva, pe drumurile publice, in piete si targuri, dar si in amenajarile forestiere si exploatarile silvice."Politistii au efectuat controale in 755 de piete si in 426 de locatii din fondul forestier national, iar pe drumurile publice au fost derulate 2.825 de actiuni, fiind constatate 575 de infractiuni.De asemenea, politistii au aplicat 10.851 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 6.476.000 de lei (dintre acestea, 1.370 au fost la Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice) . Ca masura complementara, politistii au dispus confiscarea sau indisponibilizarea a 4.910 metri cubi de material lemnos, in valoare de 1.351.000 de lei", se arata intr-un comunicat al IGPR transmis sambata.Conform aceleiasi surse, s-a dispus confiscarea sau indisponibilizarea a 9.093 de pomi de Craciun in valoare de 486.000 de lei, 5.389 de kilograme de cetina, 1.842 de coronite de brad, 63 de fierastraie mecanice, 50 de topoare/securi, 15 autoturisme si 40 de carute.catre diferite organizatii, societati si institutii. Din cele 575 de infractiuni constatate.Cea mai intalnita modalitate de comitere a faptei a fost taierea brazilor, in mod ilegal, din amenajari silvice, din paduri, si apoi transportul catre diferiti comercianti care au acceptat sa-i comercializeze fara documente legale. (...) Atat infractiunile, cat si contraventiile la regimul silvic au fost constatate la intreaga gama de comercianti, de la vanzatorul de taraba cu 10 brazi, la comerciantii mai mari, cu sute de brazi", a spus comisarul Marius Mihai, intr-o declaratie de presa.