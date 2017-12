Politistii au dat intr-o singura zi amenzi de 1,7 milioane de lei si au lasat sute de soferi fara permis

Ziare.

In plus, peste 300 de soferi au ramas fara permis, iar mai multe bunuri in valoare totala de aproximativ 43.000 de lei au fost confiscate.Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), aproximativ 8.000 de politisti au actionat, in cursul zilei de sambata, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii, intervenind la 3.298 de evenimente. Dintre acestea, 2.801 au fost sesizate prin 112.In urma activitatilor, au fost constatate 751 de infractiuni , dintre care 156 in flagrant delict. Politistii au gasit opt persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 19 masuri restrictive de libertate.De asemenea, pentru neregulile gasite, politistii au dat 5.086 de amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei si au confiscat bunuri in valoare de aproape 43.000 de lei.In ceea ce priveste domeniul rutier, autoritatile au constatat 12 de infractiuni, fiind retinute 311 permise de conducere. In plus, au fost retrase 63 de certificate de inmatriculare.