Politistii au impuscat din greseala in cap un sofer din Vaslui

In timp ce soferul era imobilizat, arma unuia dintre politisti s-a descarcat accidental si barbatul a fost impuscat in cap, transmite Digi24.Barbatul a fost impuscat accidental de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini, desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta, a spus ca incidentul s-a petrecut in zona industriala a orasului Vaslui."Barbatul aflat la volanul unui autoturism, la vederea masinii de politie a efectuat manevra de mers inapoi, dupa care a coborat din masina si a incercat sa fuga. Colegul nostru a mers dupa barbat si l-a somat sa se opreasca, avertizand ca va face uz de arma. La un moment dat, barbatul a fost prins de umeri pentru a fi imobilizat de politist, moment in care arma s-a declansat accidental, ranindu-l pe barbat in zona capului. Acesta a fost preluat de un echipaj medical", a declarat Silvia Manta, pentru Agerpres.Barbatul impuscat este cercetat in trei dosare penale pentru diverse infractiuni privind circulatia rutiera.