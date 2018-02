Politistii au legea de partea lor: Curtea de Justitie a UE a decis sa fie platiti cei care asigura permanenta. "Daca nu, umplem instantele cu procese"

Santajati de sefi, in lipsa unui text de lege

Situatia a fost semnalata public de, spune ca decizia CJUE este "foarte, foarte importanta pentru politisti", dar nu numai pentru ei, ci si pentru alte categorii socio-profesionale, cum ar fi doctorii."Cea mai mare problema in Sanatate si Politie e. Ambele servicii - medical si de politie - necesita permanenta pentru populatie. Neputandu-se asigura aceasta permanenta in ture, in schimburi, din lipsa de personal, o alta posibilitate extrema este sa soliciti concursul celor care se afla dupa program, in timpul liber, la domiciliu.Asa s-a nascut ideea de disponibilitate in vederea efectuarii de munca suplimentara, dupa programul de lucru, care sa fie remunerata. Varianta in legislatia nationala este plata cu. Medicii beneficiaza si in prezent, sub legea noua (153/2017), de aceasta formula., pana la 1 ianuarie.De cand sunt eu in politie si pana in iulie 2017, politistii au fost folositi ca niste sclavi, lucrand si dupa program, fiind tot timpul tinuti in conexiune cu serviciul. In iulie a aparut ideea ca si ei trebuie platiti la fel ca si doctorii. Dupa 6 luni, cand Ministerul de Interne a vazut ca inseamna niste cheltuieli destul de mari si si-au dat seama ca pot reveni la situatia anterioara, in care ii foloseau pe politisti fara sa ii plateasca,", a declarat Emil Pascut pentruIntrebat cui si in ce conditii s-a acordat sporul de permanenta in cele 6 luni cat a existat el pentru politisti, liderul sindical a raspuns: "doar pentru cei care erau solicitati sa faca acest serviciu de la domiciliu, pentru a asigura permanenta acolo unde ea nu putea fi acoperita in schimburi"."Aceste schimburi,. Ele reprezinta normalitatea. Dar, acolo unde nu ai resursa umana cu care sa asiguri schimburile, aplici masuri disperate, extreme, in sensul ca le ceri tot celor pe care ii ai sa-si afecteze timpul lor liber de odihna si refacere cu aceasta oferire de disponibilitate.Statul acasa, in asteptare, se plateste cu 40%, insa, din secunda in care esti chemat la munca si te 'activezi', trebuie sa fii platit la tariful normal, plus sporul pentru munca suplimentara, fiindca ea vine in continuarea programului de 8 ore, deja depasit", a explicat acesta.De la 1 ianuarie, insa, politistii care asigura permanenta nu mai sunt platiti, desi nu exista niciun text de lege in acest sens, angajatii fiind santajati de sefi, sustine Emil Pascut."Ca sa ii obligi pe politisti sa faca permanenta la domiciliu, gratuita sau remunerata, trebuie sa ai text de lege.Desi nu exista text de lege, sunt facute planificari fortate, impotriva vointei politistilor, cu anumite date in care acestia sunt pusi in serviciul de permanenta si obligati sa stea acasa, in asteptare la telefon, nefiind remunerati. Tratamentul e vadit discriminatoriu", spune Emil Pascut.In aceste conditii, a venit decizia CJUE care ii va obliga si pe guvernantii romani sa plateasca serviciul de permanenta asigurat de politisti."A venit aceasta, decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene care e fenomenala.. Consecinta este ca aceasta perioada, de asteptare, nu poate fi gratuita, ea trebuie sa fie remunerata. Pentru angajator e un soc, inseamna cheltuieli mari", a adaugat liderul sindical.Emil Pascut spune ca Guvernul Romaniei este obligat sa tina cont de decizia CJUE."Suntem stat membru in UE, hotararile CJUE au aceeasi valoare ca si deciziile CEDO. Ne asteptam, ne dorim ca, de buna credinta, Ministerul de Interne si Ministerul Muncii sa procedeze la o intrare in legalitate si sa se conformeze acestei decizii.Repet, este o chestiune pe care o pot face de bunavoie si daca ar fi de buna credinta.. Nu doar sindicatul nostru, probabil ca toate sindicatele vor face asta. Poate ca si oamenii se vor grupa si vor initia singuri actiuni. Pe scurt, vom umple instantele cu procese", a avertizat liderul Sindicatului politistilor Diamantul.