Politistii au primit interzis la Whatsapp sau Facebook Messenger. Sindicat: Ii cerem politistului sa prinda infractori cu mapa sub brat si cu logistica depasita moral!

Potrivit unui document al IGPR , aici intrasi aplicatii precumAstfel, "fotografierea, filmarea, inregistrarea in interiorul zonelor de securitate si administrative vor fi efectuate strict cu respectarea prevederilor art. 185 din H.G. 585/2002, coroborate cu precizarile art. 78 din OMAI S/353/2002".Sindicatul Europol a publicat documentul."In urma mai multor dezbateri cu privire la nelegalitatea/legalitatea utilizarii aplicatiilor de tip Whatsapp, Messenger Facebook, Telegram etc., avem primul document oficial al Inspectoratului General al Politiei Romane care atrage atentia asupra consecintelor la care se expun politistii.Pornind de la tragicul eveniment de la IPJ Timis, unde colegul nostru, Cristian Amariei, a fost impuscat de catre o persoana care a fost 'data in urmarire' pe un grup de Whatsapp de catre un ofiter de la nivelul unitatii si pana la situatii in care politistii primesc 'ordine' pe asemenea aplicatii, au existat nenumarate polemici pe marginea legalitatii utilizarii acestor mijloace de comunicare.In realitate vorbim despre o nevoie de comunicare operativa, pe care politistii au suplinit-o prin diverse aplicatii, tocmai pentru incapacitatea institutiei de a oferi mijloace flexibile si eficiente de schimb a informatiilor si a datelor operative cu care lucram", se arata intr-un comunicat al sindicatului.Documentul face referire la politistul din Recas care a fost impuscat mortal in timpul unei misiuni, in localitatea Izvin de langa Timisoara, in aceasta vara.In documentul IGPR se mai arata ca "incalcarea acestor norme duce la producerea unor incidente de securitate si constituie un element de incompatibilitate pentru accesul personalului Politiei Romane la informatii clasificate,Totodata, nerespectarea prevederilor articolelor sus mentionate constituie contraventii la normele privind protectia informatiilor clasificate, fiind sanctionate".Europol a explicat ca "in primul rand este vorba despre incalcarea prevederilor HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate, ceea ce poate conduce la masura retragerii autorizatiei de informatii clasificate. Iar dupa cum bine stim, in lipsa acestei autorizatii, politistii sunt pusi la dispozitia unitatii si pot chiar sa ajunga in situatia de a li se inceta raporturile de serviciu.De asemenea, este important de precizat ca si datele cu caracter personal ale persoanelor cu care intram in contact sunt interzise a fi prelucrate si distribuite prin intermediul acestor aplicatii, tocmai pentru ca Regulamentul general pentru protectia datelor cu caracter personal (GDPR) interzice asemenea operatiuni".Sindicalistii mai subliniaza ca, desi suntem in 2019, "institutia politiei inca a ramas ancorata in trecutul ei, in timp ce infractorii sunt din ce in ce mai specializati si mai bine dotati"."In continuare ii cerem politistului sa prinda infractori cu mapa sub brat si cu logistica depasita moral. Viitorul ne apartine!", potrivit sursei citate.A.D.