Politistii au salvat doi copii sechestrati in Calarasi si Bucuresti, de acelasi barbat

Ziare.

com

IPJ Calarasi precizeaza ca politistii au depistat vineri un barbat din localitatea Fundeni Frunzanesti, care este principalul suspect in cazul unui dosar penal, inregistrat la Parchetul de pe langa Judecatoria Oltenita, sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate si de infractiuni la viata sexuala.In fapt, pe baza informatiilor colegilor din cadrul Politiei Capitalei, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Calarasi au identificat in locuinta suspectului un minor si la o adresa din Bucuresti un alt minor, despre care, din primele verificari, exista indicii ca ar fi victime ale aceluiasi barbat, transmite Antena3 care citeaza IPJ Calarasi.Potrivit unor informatii pe surse citate de Realitatea TV, copilul salvat din Fundeni ar fi fost legat. Iar cel din Bucuresti era incuiat in boxa blocului.De asemenea, in sopronul locuintei din Calarasi barbatul avea instalata o camera video.Ambii baieti erau institutionalizati si exista indicii ca ar fi fost abuzati, transmite ProTV.Suspectul a fost retinut pentru 24 de ore si, cel mai probabil, procurorii vor cere arestarea acestuia.Politistii urmeaza sa-i audieze si pe cei doi minori, in prezenta unui psiholog de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi, transmite Agerpres.