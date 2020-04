Politistii din Brasov au retinut talonul unei masini a ANPC, deoarece era prea ruginita

Ziare.

"Politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov, aflati in executarea atributiilor de serviciu in cadrul unei actiuni de amploare desfasurata pe raza judetului Brasov, au oprit in trafic, pentru control, un barbat, in varsta de 45 ani, care conducea un autoturism pe DN10, pe raza localitatii Teliu, jud. Brasov.Cu ocazia controlului efectuat asupra documentelor conducatorului auto si a autovehiculului condus, dar si asupra starii tehnice a autoturismului, politistii au constatat faptul ca, vehiculul prezinta mai multe elemente ale caroseriei corodate excesiv cu strapungeri. Constatarea efectuata a relevat o situatie de pericol pentru persoanele transportate prin faptul ca puteau interveni situatii neprevazute care ar fi condus la vatamarea acestora", a transmis IPJ Brasov.Polisistii au precizat ca a fost sanctionat contraventional cu avertisment a conducatorului auto pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 195/2002-Rep. privind circulatia pe drumurile publice, fiind dispusa si masura complementara a retragerii certificatului de inmatriculare."Fiind intrebat cu privire la existenta unor mentiuni referitoare la cele consemnate in procesul-verbal de constatare a contraventiei, conducatorul auto a precizat faptul ca nu are obiectiuni. Precizam faptul ca legea nu se aplica discretionar in functie de calitatea detinatorului auto, a conducatorului auto sau a starii de urgenta in care Romania se afla, aceasta fiind aplicata tuturor persoanelor", a transmis IPJ Brasov.Potrivit acestora, in raport cu prevederile art. 16 din Constitutia Romaniei, "cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari", "nimeni nu este mai presus de lege".