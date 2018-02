Politistii din Neamt au norma de amenzi si sunt evaluati in functie de "cat de plina le este tolba cu sanctiuni"

Ziare.

Canarau a declarat, vineri, ca sefii politistilor ii evalueaza in functie de "cat de plina le este tolba cu sanctiuni la sfarsit de an"."Politistii de la Ordine Publica si de la Rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Neamt sunt evaluati lunar, semestrial si anual si in functie de numarul de amenzi pe care le dau. Noi nu suntem de acord cu acest indicator stabilit de Inspectoratul General al Politiei. Eu vorbesc aici despre Politia Neamt, dar cred ca, la nivel national, in 90% dintre cazuri e la fel. Nu este corect deloc, pentru ca se creeaza astfel o competitie intre agenti, pentru a obtine calificativul de 'Foarte bine' la final de an", a spus Canarau.Potrivit acestuia, un politist ar trebui evaluat dupa alte criterii, respectiv in functie de cum este vazut de comunitatea in cadrul careia lucreaza.Liderul Sindicatului Politistilor Europol Neamt a spus ca, dar si ca"Se face o medie a contraventiilor intr-un an, iar seful hotaraste unde te afli. Cel care nu are suficiente amenzi nu primeste un calificativ de 'Foarte bine', ci doar 'Satisfacator'. Nu putem fi de acord cu asa ceva! E o 'boala', o problema de mentalitate, ramasa de pe vremea comunismului si e in detrimentul cetateanului. La Rutiera au existat agenti care au fost trimisi la finalul zilei inapoi pe teren, pentru ca nu au venit cu destule amenzi in 'tolba'!", a explicat Canarau.Acesta a adaugat ca scopul ar fi ca statul sa adune cat mai multi bani la buget, dar nici macar acest lucru nu se intampla. Potrivit lui Canarau, de fapt, "statul nu stie sa stranga bani", iar agentii de Politie nu ar trebui niciodata sa dea amenzi "de frica sefului"."Sanctiunea cu amenda ar trebui sa fie ultima solutie. Unui om care, intr-adevar, greseste, i se poate da si un avertisment, de exemplu. Insa, la noi, au ramas aceste metehne vechi, comuniste, din generatie in generatie, iar nimeni nu vrea sa le schimbe. Un politist poate si exagera, daca se creeaza o astfel de competitie, care nu este deloc sanatoasa!", a mai spus Ioan Canarau.