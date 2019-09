Politistii ii raspund lui Badalau: Sefii sprijiniti politic de colegii de partid chiar au burti si sunt lenesi

Ziare.

"Senatorul Badalau are dreptate! Sunt lenesi si cu burta. Am asistat cu totii la reactia penibila a unui politician/senator/ministru al Romaniei, care a refulat intr-o interventie telefonica la un post de televiziune, afirmand ca "politistii fac burta", "sunt lenesi" si "iau salariu degeaba".Acum, daca este sa fim sinceri cu noi, domnul Badalau chiar are dreptate., transmit reprezentantii sindicatului EUROPOL, printr-un comunicat de presa.Politistii din cadrul sindicatului mai subliniaza ca printre cei mai lenesi oameni din Ministerul de Interne se numara chiar Carmen Dan, "care a petrecut 2 ani jumate la minister, de parca ar fi petrecut vacanta de vara, ca atunci cand era secretara de scoala"."Nu stim exact ce a avut in vedere cand vorbea despre cat de tare terorizeaza politia oamenii, insa este cert ca dl Badalau a avut suficiente intalniri cu politistii pentru a constata ca la serviciu isi fac treaba. Acum, pe final, am vrea sa ii mai stavilim din melancolia comunista spre care tinde atunci cand spune ca isi doreste sa fie ca "inainte", atunci cand politistul de la post era la cheremul primarului si nu indraznea sa aplice legea in cazul apropiatilor acestuia", mai transmit acestia.EUROPOL il invita pe Badalau sa numere dosarele penale, petitiile, planurile de masuri si celelalte 30 de sarcini pe care un politist este nevoit sa le indeplineasca in 8 ore."Si poate asa, veti intelege ca noi politistii, chiar suntem eficienti la salariile si conditiile pe care politicienii ni le asigura", puncteaza sindicalistii.Precizarile vin dupa ce Niculae Badalau, ministrul Economiei si presedinte al PSD Giurgiu, a declarat ca in politie nu au ce cauta oameni lenesi si ca politistii trebuie sa-si faca datoria si sa nu mai fie "aroganti" "Am vazut in presa tot felul de minuni fata de Serviciul Permise Giurgiu, consider ca este un lucru extrem de urat (...) Pentru judet este extrem de urat ca s-a vorbit, mai ales ca a fost implicat si un domn primar care avea o scoala de soferi si doi politisti, doi sefi de post (...) Din punctul meu de vedere, ca senator, reprezentant al cetatenilor, este ca ei (n.r. politistii) sa asigure siguranta cetateanului, copiii nostri sa fie in siguranta, sa-si faca datoria, sa nu mai fie lenesi, sa nu mai fie aroganti, sa nu se mai ocupe cu alte probleme (...) Au fost atatea cazuri in tara, extrem de grave, in care politia pur si simplu nu si-a facut datoria. (...) Nu au ce cauta in politie oameni lenesi care au alte preocupari decat le sunt date de lege. (...)", a declarat Badalau.