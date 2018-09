Politistii l-au prins pe barbatul banuit de agresiune sexuala la metrou

Ziare.

"Ieri, 14.09.2014, in jurul orei 21:00, politisti din cadrul Brigazii Transport Public, aflati in continuarea investigatiilor, l-au depistat pe principalul suspect in cazul de agresiune sexuala comis in data de 25.08, la statia de metrou Lujerului.Barbatul a fost condus la audieri si ulterior retinut. Urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6", informeaza reprezentantii Politiei Capitalei.Potrivit sursei citate, barbatul are 35 de ani."Barbatul a fost depistat pe strada de catre politisti si condus la audieri. In cursul noptii a fost retinut. (...) Barbatul nu este din Bucuresti, defasura anumite activitati lucrative in oras.Urmeaza ca magistratii sa se pronunte asupra situatiei lui. (...) Urmeaza ca, in urma cercetarilor, sa se stabileasca intregul context in care s-a produs aceasta agresiune sexuala. Vorbim despre o infractiune prevazuta in Codul Penal, care este prevazuta cu inchisoarea de la 2 la 7 ani", a declarat Diana Sarca, purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei.Vineri, Politia Capitalei a cerut ajutor ca sa prinda un barbat care a agresat sexual o femeie in varsta de 28 de ani, in statia de metrou Lujerului din Sectorul 6. Reprezentantii Politiei Capitalei precizeaza ca toate informatiile primite de la cetateni au fost verificate.