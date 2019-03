Politistii nu vor avea pistoale cu electrosocuri. CCR a admis sesizarea lui Iohannis

Ziare.

Printre altele, aceasta lege permitea politistilor sa foloseasca dispozitive cu electrosocuri.Legea supusa controlului de constitutionalitate are ca obiect de reglementare modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice in scopul adoptarii unor masuri care sa conduca la cresterea capacitatii de interventie in acest domeniu, prin instituirea instrumentelor legale necesare exercitarii atributiilor de serviciu sau indeplinirii misiunilor, dar si a celor necesare asigurarii unei protectii juridice si fizice a personalului angajat.Seful statului preciza, in sesizarea de neconstitutionalitate , caKlaus Iohannis mentiona ca printre atributiile principale ale Politiei Romane sunt incluse masuri de prevenire si combatere a terorismului."Reglementarea ca atributie principala a aplicarii de 'masuri de prevenire si combatere a terorismului' de catre o autoritate a administratiei publice centrale, Politia Romana, structura demilitarizata aflata in subordinea Ministerului Afacerilor Interne, califica aceasta structura drept un 'organ de stat cu atributii in domeniul securitatii nationale'.Or, in aceste conditii, adoptarea unui act normativ ce vizeaza organizarea si functionarea unei institutii cu atributii in domeniul securitatii nationale, fara avizul CSAT, incalca competenta de avizare si rolul prevazut de art. 119 din Constitutie a acestei autoritati constitutionale", se arata in sesizarea presedintelui.In plus, arata sursa citata, prin aceasta lege se introduc o serie de cazuri in care politistul este indreptatit sa patrunda "in orice mod intr-o locuinta sau orice spatiu delimitat ce apartine ori este folosit de o persoana fizica sau juridica, fara consimtamantul acesteia sau al reprezentantului legal, pentru: (...) d) a prinde autorul unor acte de terorism, daca exista indicii ca acesta se afla in acel spatiu".Iohannis preciza, in sesizare, ca legea a fost adoptata de Senat cu depasirea termenului constitutional de adoptare tacita, cu consecinta incalcarii principiului bicameralismului.Seful statului critica si prevederea prin care politistul are dreptul sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanei in situatia in care "aceasta incalca dispozitiile legale ori exista motive verosimile pentru a banui ca pregateste sau a comis o fapta ilegala", presedintele sustinand ca sintagma "motive verosimile" nu este una definita in cuprinsul modificarilor aduse actului normativ, contrar exigentelor de tehnica legislativa, fiind una neclara, de natura sa lipseasca norma de precizie si claritate, contrar Constitutiei.Presedintele adauga cain raport cu scopul sau prin raportare la Constitutie, avand in vedere efectele pe care astfel de mijloace le pot avea asupra integritatii fizice a persoanelor vizate.Ca urmare a depunerii acestei sesizari, Iohannis a fost atacat virulent de Carmen Dan, care spunea in ianuarie: Atat poate... din frustrare, din disperare, din ambitie bolnavicioasa