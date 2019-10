Politistii pierd inca un proces cu "Parazitii": Judecatorii le-au anulat cererea pentru daune de 100.000 de euro

Primul proces: Este inadmisibil

Decizia a fost data la primul termen de judecata din proces, potrivit portalului instantelor. Practic, procesul deschis de politisti nu a trecut de procedura prealabila demararii litigiului, cea in care sunt verificate numele si prenumele reclamantilor si paratilor, obiectul cererii sau daca s-a platit taxa de timbru. Decizia tribunalului este cu drept de reexaminare.Este al doilea proces pierdut de politisti in fata membrilor trupei Parazitii, privind melodia "Antimilite".Intr-un alt caz, tribunalul a respins ca inadmisibila solicitarea SNAP de a sterge melodia "Antimilitie" de pe canalul YouTube si din spatiul online, iar membrii trupei sa nu mai posteze in mediul online aceasta piesa, fragmente din ea sau orice comentariu, referire, cu privire la versurile melodiei.Asa ca, in prima faza a procesului, artistii Catalin Stefan Ion, cunoscut drept Cheloo, Ionut Bogdan Pastaca, pe numele de artist Ombladon, si Petre Udrea, aka Freakadadisk, precum si casa de discuri 20cm Records, au primit castig de cauza din partea instantei, iar politistii trebuie sa le plateasca cheltuieli de judecata in valoare de 2.500 de lei. Suma reprezinta onorariul avocatului. SNAP a contestat decizia."Daca n-ai imaginatie, fa-te politist/ N-ai facut nimic in viata, fa-te politist," sunt primele versuri ale melodiei "Antimilitie".Cantecul are mai multe versuri ironice: "A venit militica umflat de pufuleti,/ Era unu singur da' zici ca era tripleti", sau "Bai, lingau convins, daca n-ai nici-un vis, fa-te politist,/ Daca nu ti se mai scoala, fa-te politist".Totusi, ce i-a deranjat pe politisti a fost faptul ca melodia contine si versuri triviale, imposibil de reprodus, in care sunt amintiti membrii familiilor lor.