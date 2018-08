Placuta antiPSD: Politistii propun clasarea dosarului si fac ancheta la Directia Rutiera. Cronologia unui caz de-a dreptul ciudat

Si, totusi, de ce i s-au ridicat placutele si carnetul lui Razvan Stefanescu?

Cronologia cazului

Numarul de inmatriculare era valabil pana pe 1 august!

Ziare.

com

Propunerea de clasare a anchetei, facuta de politisti, urmeaza sa fie inaintata Parchetului Judecatoriei Sectorului 3, potrivit procedurii.i", se arata in comunicatul Politiei.", mai precizeaza in comunicatul Politiei.Razvan Stefanescu ar urma sa isi primeasca permisul de conducere, dupa clasarea cazului de catre procuror.Interesant este ca in comunicat nu este oferit niciun motiv pentru propunerea de clasare a cazului, asa cum pana in acest moment, la aproape o saptamana distanta de la oprirea de catre politie a lui Razvan Stefanescu, nu a fost oferit un motiv valabil si oficial pentru care i s-au ridicat placutele si carnetul de conducere, pentru care a fost chemat in mod repetat si audiat la Politie, prima data inclusiv cu copilul sau.Singurul motiv invocat pana acum de reprezentantii Politiei, e drept, intr-o conferinta de presa, acesta nefiind pana acum consemnat intr-un document oficial, incalcarea prevederilor Conventiei de la Viena, pare ca nu mai este valabil nici macar la nivel declarativ si ca a fost demarata o investigatie pe acest subiect.", se mai arata in comunicatul Politiei.Reamintim ca in Conventia de la Viena din 1968 se precizeaza ca numerele de inmatriculare ale autoturismelor trebuie sa fie formate fie din cifre, fie din cifre si litere. Numai ca aceasta conventie a fost modificata in 2016, la solicitarea Belgiei, iar acum permite ca numerele de inmatriculare sa poata fi formate doar din litere.Iar Romania nu a ridicat obiectii pe acest subiect, deci numerele de inmatriculare formate numai din cifre sunt valabile si pe teritoriul Romaniei.Razvan Stefanescu a intrat cu masina in Romania. Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj.Agentia suedeza a Transporturilor a luat decizia de anulare a numerelor de inmatriculare, la solicitarea autoritatilor statului roman. Numarul de inmatriculare urma sa isi inceteze valabilitatea pe 1 august.Razvan Stefanescu este oprit de politistii din Capitala si adus la audieri. Motivul oficial: romanul nu avea dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei.Este data la care in mod oficial politistii au ridicat placutele de inmatriculare, potrivit comunicatului de presa.Razvan Stefanescu a fost audiatin dosar.Politistii propun clasarea dosarului si-l trimit la procuror.