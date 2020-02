Politistii romani au gasit peste 750 de persoane, pe teritoriul statelor membre Schengen

Ziare.

com

Potrivit Politiei Romane, in perioada 14-20 februarie, au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 532 de persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), in urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul Biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala - Inspectoratul General al Politiei Romane.Politistii romani au pus in aplicare 29 de mandate europene de arestare, au depistat 51 de persoane semnalate de statele membre ca avand refuzul intrarii sau sederii pe teritoriul Schengen, 282 de persoane care erau cautate in vederea participarii la o procedura judiciara si 4 persoane semnalate disparute de partenerii din statele Schengen.Tot pe teritoriul Romaniei, au fost ridicate 15 documente, au fost gasite 57 de autovehicule si doua placute de inmatriculare cautate de partenerii din Spatiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe in cadrul procedurilor judiciare.Totodata, 225 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de partenerii straini pe teritoriul lor, in urma schimbului de informatii prin intermediul Biroului Sirene.Dintre acestea, 26 erau urmarite de Politia Romana, in baza unor mandate europene de arestare, 11 erau semnalate ca avand refuzul intrarii sau sederii pe teritoriul Schengen, alte 29 de persoane erau cautate pentru participarea la o procedura judiciara, iar 2 erau semnalate disparute de autoritatile romane.Totodata, partenerii straini au identificat pe teritoriul lor 4 autovehicule si 18 de documente cautate de autoritatile romane in vederea indisponibilizarii sau pentru a fi folosite ca probe in cadrul procedurilor penale.