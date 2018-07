Politistii ii scriu lui Iohannis: O forta ca Politia Rutiera devine un bibelou inutil. Numarul accidentelor va creste alarmant

Politia Rutiera devine un bibelou inutil

Aceasta lege va fi temeiul unor drumuri si mai insangerate

Politistii cer presedintelui sa nu promulge legea pe care o considera un "pariu cu viata cetatenilor" si ii solicita sa atace la Curtea Constitutionala prevederile acesteia."Dorim, din nou, sa tragem un semnal de alarma prin care atentionam ca numarul accidentelor rutiere, avand cauza viteza excesiva, va creste alarmant dupa intrarea in vigoare a acestei legi (vor muri peste 2.000 de oameni in anul 2019)!!!Domnule presedinte, va rugam sa nu promulgati aceasta lege sau sa atacati acest pariu cu viata cetatenilor la Curtea Constitutionala, intrucat consideram ca nu respecta unul dintre cele mai importante principii ale Constitutiei, art. 22, alin. (1) 'Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanei sunt garantate!'", se arata in documentul Grupului Politistilor Rutieri.Potrivit acestora, in spatele acestei propuneri de modificare legislativa nu exista niciun studiu si niciun stat din Uniunea Europeana nu are astfel de restrictii.In plus, politistii sustin ca modificarile aduse Codului Rutier "nu fac decat sa puna in pericol viata cetatenilor acestei tari prin nerespectarea limitelor de viteza in lipsa unui control din partea puterii statului".Potrivit art. 2 din OUG 195/2002, "Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre Politia Rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata incalcari ale acestora, iar impunerea modificarilor adoptate nu face decat sa parafeze o Politie Rutiera total ineficienta in depistarea celor care produc accidente rutiere., ce trebuie sa asigure siguranta cetateanului (1.951 de morti in anul 2017 din accidente),", mai spun politistii.Acestia atrag atentia ca, "in conditiile intrarii in vigoare a acestei legi, Politia Rutiera va fi in imposibilitatea de a-si executa misiunile si de a controla respectarea limitelor de viteza pe drumurile publice"."In situatia in care administratorul drumului public nu monteaza indicatoare de presemnalizare a radarelor, va fi un semnal pentru 'teribilisti' de a calca pedala de acceleratie la maxim, iar Politia Rutiera se va afla in imposibilitatea de a proteja viata si integritatea corporala a cetatenilor, cum este prevazut la art. 22 din Constitutie", mai spun politistii.In plus, acestia sustin ca prevederea legislativa potrivit careia dispozitivele destinate masurarii vitezei sa se instaleze exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisuri si insemne distinctive ale Politiei Rutiere vine in contradictie cu prevederile altor legi, exemplificand cu un articol din Legea 218/2002, potrivit caruia "in realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale: (...) sa poarte asupra sa armamentul si munitia necesare, indiferent daca este in uniforma sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru indeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fara insemnele distinctive ale Politiei"."Nu este normal sa presemnalizezi o actiune de control, care are caracter inopinat, iar dupa aceea sa creezi premisele unor piste de curse pentru conducatorii auto care au un comportament disimulat in prezenta Politiei si disconsiderant in absenta acesteia", mai spun politistii.Agentii rutieri atrag atentia asupra faptului ca "aceasta lege va fi temeiul unor drumuri si mai insangerate, esenta ascunsa a acesteia fiind doar populismul si crearea unor avantaje pentru cei cu autovehicule puternice, care vor sa nu mai raspunda in fata legii".Semnatarii documentului mentioneaza ca nici Guvernul si nici Ministerul Afacerilor Interne nu au avizat favorabil acest document legislativ.Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat, in 5 iulie, un proiect de lege pentru modificarea art.109 din Ordonanta de Guvern nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care prevede, printre altele, ca prezenta masinilor de politie cu radar trebuie presemnalizata prin panouri cu 500 - 2.000 de metri inainte.