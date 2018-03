Politistii si angajatii din inchisori ies in strada: Cerem Guvernului sa aplice legea

Ziare.

Ulterior, acestia vor pleca in mars spre Piata Victoriei.Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca politistii au doua solicitari, anume o salarizare echitabila si conditii de lucru mai bune."Ar fi vorba despre o salarizare echitabila si conditii de lucru mai bune. Ce intelegem noi prin salarizare echitabila, niciodata nu am cerut nimic in plus, cerem doar sa ne fie aplicata legea, adica anexa 6, anexa 8, din Legea 153, sa fie aplicata si in sistemul de aparare, siguranta si ordine publica. Anexa 6 face trimitere la Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, SRI, STS, SPP", a spus Coarna.De asemenea, liderul sindical a vorbit si despre deficitul de personal."Avem si probleme de personal in MAI, de 27-30.000 de functii. Ganditi-va ca acest deficit de personal nu poate fi compensat decat prin munca suplimentara, munca suplimentara care pana de curand nu a fost platita, era obligatorie. Sunt cateva institutii in tara aceasta care functioneaza cu caracter continuu, iar sigur, acei oameni trebuie sa primeasca niste bonusuri, munca de noapte trebuie recompensata. Nu oricine poate sa lucreze in acele conditii. Unii dintre noi nici nu vor sa lucreze in astfel de conditii, lucru ce ne duce in continuare la actiuni de protest", a spus presedintele SNPPC.La randul sau, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANPC), Sorin Dumitrascu, a declarat ca paznicii au inceput deja protestele inca din luna august."Am inceput deja protestele, ne straduim de mult sa convingem Guvernul ca avem o problema cu ceea ce inseamna conditii de munca in penitenciare. Dejadin penitenciare, deci asta ar fi principala noastra revendicare, iar din acest motiv protestam, am inceput inca din august anul trecut, continuam.Guvernul a cerut ragaz sa rezolve din probleme, s-a folosit de acest ragaz, facand nimic. Principalele probleme sunt legate, in ceea ce priveste conditia de munca in penitenciar, sunt legate de starea fizica a penitenciarelor, desi toti politicienii puterii s-au aratat ingrijorati anul trecut de starea jalnica a penitenciarelor", a spus Dumitrascu.De asemenea, acesta a mai adaugat ca investitiile in penitenciare s-au redus la jumatate.