Politistii stau in conditii mizere pe litoral. Lider sindical: Sefutii nu si-ar lasa aici nici macar animalul la monta

Acesta a scris, pe contul sau de Facebook, ca in astfel de spatii "sefutii nu si-ar lasa nici macar animalul de companie pentru monta"."Ca in fiecare an in sezonul estival, in toate statiunile de pe litoralul romanesc sunt detasati/delegati in misiune politisti din toate judetele tarii pentru a asigura un climat de normalitate turistilor aflati in concediu.Si tot ca in fiecare an, am semnale ca acestia fac obiectul bataii de joc a comandantilor laureati, fiind cazati in spatii in care sefutii nu si-ar lasa nici macar animalul de companie pentru monta", scrie Bogdan Banica pe reteaua sociala.Astfel, vicepresedintele SNPR Decus face apel la agenti sa ii semnaleze aspectele negative privind cazarea."Imi rog colegii politisti delegati sa imi semnaleze, prin comentarii sau in privat, orice aspect negativ in ceea ce priveste conditiile de cazare, masa sau nemultumirile legate de latura profesionala pe perioada misiunii, pentru a le putea verifica personal si pentru a intocmi un material ce va fi inaintat catre conducerea #IGPR si #MAI in vederea remedierii acestora.Haideti sa punem cu totii umarul si sa incepem sa avem curajul sa ne impotrivim transformarii Politiei Romane intr-o societate de tip SRL patronata de cate un smecheras instelat. Si insetat.Orice #distribuire este benefica, pentru ca rugamintea mea sa ajunga la toti colegii in cauza. Astept sesizarile voastre", conchide Banica.