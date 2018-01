Politistii strang randurile: Doamna ministru, nu vreti sa facem toti un pas in spate? Ca noi ne-am saturat!

"Sa facem scut in jurul profesionistilor"

"Ne-am repliat si stam spate in spate", scrie si Septimiu Pan.

Ziare.

com

Sindicatul Politistilor Diamantul publica un mesaj lansat in spatiul public de unul dintre cei care l-au prins pe politistul acuzat de pedofilie."Dupa aproape 3 zile de panica, odiosul ajunge in birou la noi, la audieri. Si recunoaste. Spune tot. Senin. I-as smulge dintii. Am un copil acasa. Colegii mei au si ei copii. (...) Mostra ADN luata de la odios se potriveste cu mostrele luate in 2009 si 2012. Le-am facut dreptate copiilor. E singura satisfactie pe care o ai. Stii ca l-ai prins si ca nu va mai face rau. (...)Presa afla ca-i politist. Politia e pur si simplu zguduita. Ministerul e daramat. Cere explicatii si o analiza. Seara declaratii. Doi purtatori de cuvant care au transmis mesajele institutiei. Eu ma bucur ca l-am prins si ma uit ca prostul la imaginile pe care le-am mediatizat in 2012. Bine ca l-am prins. (...) Si iese ministrul. Ramanem blocati. Vrea un pas in spate de la Radu (Gavris, seful Serviciului Omoruri, n.red.). Pentru ce? De ce? Aaaaa... pentru ca nu le-a raspuns reporterilor la telefon?Doamna ministru! Dar nu vreti dumneavoastra sa facem toti un pas in spate? Ca noi ne-am saturat.. Am muncit in cazul asta, in cel din 2009 si in cel din 2012 de ne-au bubuit urechile. Dar nu vreti sa plecam cu totii si sa aduceti dumneavoastra din cei 6.000 de oameni de pe strada pe care vreti sa-i angajati?", se arata in mesajul semnat de un ofiter de la Serviciul Omoruri si preluat pe pagina de Facebook a Sindicatului Politistilor Diamantul. Nu este singura reactie venita din randurile politistilor, Carmen Dan fiind acuzata ca plateste polite cu substrat politic sacrificand in schimb adevaratii profesionisti din MAI."Cred ca este timpul ca acesta breasla, a politistilor, sa invete conceptul de a strange randurile. Daca nu am fost in stare sa strangem randurile pentru apararea drepturilor salariale, macar sa strangem randurile pentru apararea colegilor, a acelor adevarati profesionisti, a celor care fac intr-adevar cinste profesiei de politist., care se apuca sa ceara demisii 'Decat' pentru faptul ca au exprimat liber temerile si neajunsurile (...)Suntem datori sa strangem randurile in jurul lor pentru a arata Opiniei Publice ca ne. Suntem datori sa strangem randurile in apararea profesionistilor pentru a le da un exemplu elevilor din scolile de politie, pentru a le arata tinerilor politisti ca se pregatesc pentru a intra in randurile unei categorii profesionale de elita, care nu se lasa manipulata de factorul politic si-si protejeaza valorile!Si sa privim lucrurile in mod corect: un profesionist, in orice domeniu, se formeaza in peste 15 ani de activitate. Stau si ma intreb, pe buna dreptate... Berbeceanu, Gavris si multi altii... oare cati ministri de Interne 'au schimbat'?... Nu e frumos sa vii tu, politicule, sa arunci cu noroi, sa tragi in mocirla si sa urli 'Afara!! ', unora care au o activitate exemplara si care au pus, de cele mai multe ori, activitatea de serviciu inaintea familiei (...)Nu mai vorbesc de gravele lacune gramaticale observate in repetate randuri la distinsa doamna din fruntea MAI. Recunosc, si eu sunt usor agramat. Dar suntagent de politie", a postat pe Facebook Bogdan Taicutu " (...) Fara sa sufle o vorba despre cum a ajuns un subofiter de jandarmi sef de serviciu la BPR, peste noapte, cine anume l-a sustinut in acest transfer ilegal, pentru care sunt necesare derogari nominale, cum si-a adus acesta in subordine, tot de la jandarmi, un om cu un comportament sexual deviant cunoscut, cum l-a incadrat pe functie de operativ si l-a folosit ca sofer personal, doamna ministru Carmen Dan a iesit public si a cerut, nici mai mult, nici mai putin decat demisia sefului Serviciului Omoruri al DGPMB, domnul Radu Gavris, incercand sa-l transforme in tap ispasitor.Adica a omului care a identificat, retinut, probat infractional si obtinut arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui pedofil in uniforma, caz fara precedent in istoria Politiei Romane, individ care ani si ani a fost protejat si mentinut in sistem, desi in anumite cercuri activitatea lui era cunoscuta.Doamna Ministru, e mult prea evidenta razbunarea pentru parerile domnului Radu Gavris despre anumite modificari ale codurilor, pentru instrumentarea dosarului Gigina, pentru instrumentarea dosarului 'Colectiv' si a altor dosare care, pe alocuri, au scos a iveala putregaiul de la varful Ministerului de Interne", a scris pe Facebook Septimiu Pan. Politistul nu uita sa sublinieze ca daca astazi ar fi fost in vigoare modificarile propuse in Parlament la Codurile Penale, ""."Doamna Ministru, cu tot respectul cuvenit, am a va transmite un mesaj, pe care mi-l asum in totalitate cu toate ca nu-mi apartine (...): E un sistem gaunos in care exista aceasta structura foarte dedicata muncii si performantei, care face tot posibilul sa ridice stacheta, sa stabileasca niste standarde pe care sa le urmeze cat mai multi. (...) Am primit mesaje de sustinere din toata tara, de la multe judete.", se arata in incheierea postarii.Si mult mai cunoscutul politista reactionat zilele trecute, imediat dupa declansarea crizei din Politie. El a criticat-o foarte dur pe Carmen Dan si a lansat o campanie pentru sustinerea lui Radu Gavris.De asemenea, alti lideri sindicali importanti au acuzat-o pe Carmen Dan ca face jocuri politice in detrimentul Politiei Romane si i-au cerut demisia.Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca ministrul Carmen Dan l-a mintit si i-a transmis ca daca ii va accepta demisia daca si-o va da.Vezi ce a spus premierul Mihai Tudose despre Carmen Dan: Cu un ministru de Interne care sa ma minta in halul acesta eu nu mai pot sa lucrez! Daca e lasata, isi va da demisia