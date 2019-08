Politistii sunt asaltati de apeluri false la 112: Nu mai faceti farse! Puteti pune in pericol viata si sanatatea semenilor!

Ziare.

"Daca sunteti copii, nu va jucati cu 112! Poate alti copii, in acelasi timp, au nevoie urgenta ca cineva sa ajunga la ei! Daca sunteti parinti, invatati-i pe cei mici la ce se foloseste 112! Si nu in ultimul rand, pentru noi, adultii, 112 nu este un numar pentru alibiuri!Sa nu uitam ca sutele de politisti angrenati in cautarea unor prezumtive victime sunt aceeasi care trebuie sa intervina la urgente reale.Fac un apel de urgenta pentru numarul de urgenta 112: sa nu punem in pericol viata si sanatatea semenilor. Este posibil ca noi insine sa avem nevoie de ajutor", spune Adina Maftei, comunicatorul Politiei Romane, citata de Digi24.ro Cel mai recent caz este cel al femeii care a spus ca a fost rapita ca sa scape de iubitul caruia ii furase portofelul. Peste 30 de politisti au cautat-o , practic, degeaba.De asemenea, o fata a anuntat la 112 ca este sechestrata , ca sa se razbune pe iubitul ei. Autoritatile si-au dat seama ca e o farsa dupa cateva ore de cautari.Politistii spun ca alarmele false au inceput dupa operatiunea de salvarea ratata a Alexandrei din Caracal , care a sunat la 112 sa ceara ajutor pentru ca a fost rapita si sechestrata, insa autoritatile au intrat in casa suspectului dupa 18 ore de la acel apel.