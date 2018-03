Politistii sunt complet nemultumiti ca nu au primit nimic prin Legea Salarizarii si ameninta cu un miting de 15.000 de oameni la Guvern: In Parlament, a fost o bataie de joc!

Ce alte revendicari au politistii

Politistii sustin ca, in urma noii Legi a Salarizarii, ei nu au primit niciun ban si cer sa li se aplice salariul de baza prevazut in grila din Legea 153/2017, dupa cum a declarat Dumitru Coarna, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, pentru"Revendicarea de baza este respectarea legii, adica Legea 153 din 2017, Legea Salarizarii. Le-am solicitat sa ne aplice salariul de baza prevazut in grila din Legea 153/2017, este singura lege care gestioneaza sistemul de salarizare. Ei ne tin pe noi intr-o criza din decembrie 2009, ceea ce inseamna ca pierdem jumatate din valoarea nominala a salariului de baza.La politie nu s-a rezolvat nimic prin noua Lege a Salarizarii, suntem pe salariul de baza din 2009. Practic, suntem Cenusareasa sistemului public. Daca la invatamant acum au dat 20%, am cerut si noi 20% si au refuzat. Noi suntem, juridic vorbind, la salariul de baza pe decembrie 2009, politistii, jandarmii, pompierii si personalul auxiliar.Daca privim asa in profunzime, o sa observam ca 90-95% din angajatii MAI, personal contractual, politisti, jandarmi, pompieri, care sunt la nivel de muncitori necalificati, platiti la baza, adica la 1.900 de lei", ne-a declarat Coarna.Acesta a precizat ca prin noua Lege a Salarizarii politistii nu au primit nimic in plus la salariu, din cauza transferului contributiilor de la angajator la angajat."Absolut nimic.", a spus el.Pe langa aplicarea Legii 153/2017, politistii se plang si de faptul ca de la 1 ianuarie au pierdut sporul pentru asigurarea de la domiciliu a continuitatii serviciului politienesc, celebrul deja spor de permanenta.Practic, ". Avem o directiva europeana 88, avem o decizie a Curtii de Justitie Europeana, care spune ca momentul in care angajatul se afla la dispozitia angajatorului de la domiciliu intervenind se considera timp de lucru si trebuie sa se plateasca cu 100%, nu cu 40% cum plateau ei.Avem o reglementare europeana care trebuie sa se aplice ca este obligatorie, avem un articol in Constitutie care face aceasta jonctiune juridica intre dreptul intern si dreptul european", a punctat Coarna.O alta problema de care se lovesc politistii, mai ales in mediul rural, este starea masinilor cu care se deplaseaza."Avem si subfinantarea MAI la nivel de logistica, unde avem deficitul fantastic de tot ce inseamna elemente cu care ne desfasuram activitatea. Va dau un singur element,. Nu se schimba nimic. Avem tergiversari abuzive cu privire la o noua lege la statutul politistului, le-am discutat cu MAI, ne-am pus de acord cu ei, dar refuza sa legifereze", a adaugat liderul sindical.Lista revendicarilor vizeaza si deficitul de personal, lipsa de protectie a politistilor si legea 253/2015, privind pensiile militare de stat.Daca nici cu protestele si pichetarile nu rezolva nimic, Coarna sustine ca singura solutie este sa nu mai plece din fata sediului MAI."Ce e de facut? Sa luam autorizare pe termen nelimitat, sa ne luam corturi si sa ne mutam acolo. Oamenii astia nu vor nici sa discute cu noi", a spus liderul sindical.Acesta s-a plans ca politistii au fost jigniti chiar in Parlament de presedintele Comisiei de Munca, deputatul PSD Adrian Solomon."In Parlament, a fost o bataie de joc. Ne-a jignit in mod continuu domnul Solomon (presedintele Comisiei de Munca, deputatul PSD Adrian Solomon - n.red.). A jignit toata Politia Romana, ne-a facut inculti. A spus cum sa aplice legea unora care au scoli de sase luni la Campina. Asa a zis in Parlamentul Romaniei. Abordarea a fost de a jigni ceea ce inseamna aparare, siguranta si ordine publica. Ne-a facut inculti. 'Cum sa va dam salarii ca ati facut sase luni la Campina?'. Intelegeti la ce a ajuns functia in Parlament? In loc sa se ridice la nivelul functiei, au coborat functia la nivelul lor", a conchis Coarna.Coarna a anuntat ca au primit aprobare pentru a protesta in mai multe zile si in mai multe judete."Avem pe 14 martie la IPJ Constanta; pe 21 martie la IPJ Arges; pe 22-23 martie pichetare in fata sediului MAI; 24 martie miting in fata MAI, cu defluire pentru Guvern mizam, de la 9 la 17:00, mizam pe 15.000 de oameni si intre 26 si 30 martie pichetari in fata MAI in fiecare zi", a incheiat Coarna.