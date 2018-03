Politistul care a impuscat mortal un tanar a fost suspendat si e anchetat pentru ucidere din culpa

Ziare.

Politistul de la Rutiera a fost audiat de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui, care au facut un dosar penal pentru ucidere din culpa pe numele sau, transmite Digi24.Ipoteza principala ape care merg anchetatorii este cea a unui accident, pentru ca politistul a relatat ca avea pistolul in mana si era armat, cand s-a descarcat in capul tanarului de 26 de ani, pe care incerca sa il imobilizeze.Tanarul era din Puscani, iar politistul il urmarea in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini, desi avea permisul de conducere suspendat.Barbatul impuscat era cercetat in trei dosare penale pentru diverse infractiuni privind circulatia rutiera.