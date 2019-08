Politistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei: Era un caz deosebit, asa l-am perceput. Multi zic ca am grabit-o

Ziare.

"Timpul este limitat. In momentul in care apare un alt apel, noi trebuie sa raspundem la acel apel in 9 secunde, cam atat tine sa luam contact cu apelantul. (...) Avem un timp limitat, cu aceasta presiune a timpului si raspundem acelor cu care suntem in contact si de a prelua celalalt apelant, pentru ca nu cunoastem ce urgenta are acela", a explicat modul de lucru Viorel Florescu, agentul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei, la Antena3."Apelul cu Alexandra a fost la 11:05, de la STS catre mine, dispecer politie. (...) in stenograma m-am uitat, (cei de la STS - n.red.) au discutat destul de mult cu Alexandra. (...) spunea in casca ca a fost rapita si violata. Eu am intrebat... Eu am zis: Aoleu, dati-mi mai repede. (celor de la STS - n.red.) . Apoi, am discutat eu cu ea, am intrebat din nou daca stie unde se afla, ce s-a intamplat. E in stenograma", a mai spus Florescu.Politistul subliniaza ca nu a ignorat cazul minorei."Era un caz deosebit, asa l-am perceput. Din plansul si suspinele ei nu era ceva in genul: 'Hai, las-o, ca nu e adevarat'. Nu, era ceva foarte serios. (...) Am mai discutat putin cu Alexandra, dupa care mi-au aparut apeluri. (...) Multi zic ca am grabit-o. Faptul ca trebuie sa iau si alt apel, si singur preiau apelurile, nu e nimeni langa mine ca sa preia si eu sa stau linistit cu fata asta", mai explica politistul.Politistul care a discutat cu Alexandra, atunci cand a sunat la 112 pentru a cere ajutor, ar fi avut o atitudine refractara fata de situatia prezentata de fata si nu a dat dovada de implicare pentru a obtine mai multe date privind locul in care este sechestrata, arata raportul MAI.In acelasi raport se mai arata ca politistul nici nu s-a implicat si nu i-a pus Alexandrei mai multe intrebari pentru a fi identificat mai usor locul in care aceasta este sechestrata.Totodata, MAI a sesizat parchetul, in urma verificarilor Corpului de Control in cazul crimelor din Caracal, cu privire la modul in care politistul care a preluat apelul la 112 al Alexandrei a tratat situatia prezentata de fata.5 ofiteri si 3 agenti vor fi cercetati prealabil pentru interventie.