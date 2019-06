Constanta: Politistul care a provocat accidentul in care a murit un judecator era drogat

Ziare.

Conform analizelor, politistul consumase metamfetamine, arata Antena3.In luna martie, politistul a provocat un accident in urma caruia o femeie a murit. Agentul conducea un triciclu si a intrat cu viteza intr-o intersectie fara sa acorde prioritate. Vehiculul pe care se aflau politistul si femeia a intrat in doua masini.In urma accidentului, femeia a fost ranita grav, iar medicii nu au mai putut sa ii salveze viata. Si politistul, dar si ceilalti doi soferi au fost raniti in urma accidentului.