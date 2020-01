Politistul din Gorj acuzat de furt in Germania a fost eliberat

Ziare.

com

Politistul acuzat de furt in Germania a contestat arestarea provizorie pentru 15 zile, dispusa in 11 ianuarie de Curtea de Apel Craiova, actiunea fiind admisa, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a decis sa fie pus in libertate.Instanta suprema a hotarat ca agentul de politie sa ramana sub control judiciar.Barbatul este obligat sa respecte mai multe masuri, intre care si aceea de a nu parasi teritoriul Romaniei, fara acordul instantei.Avocatul agentului de politie sustine ca al sau client este nevinovat, printre dovezile prezentate fiind si faptul ca politistul nu ar fi plecat din Romania din 2015. Acesta ar fi ajuns in atentia autoritatilor din Germania dupa ce ar fi vandut o masina unei persoane care ar fi abandonat autoturismul in locul din care ar fi fost furate scule din containere din Germania. Marfa ar fi fost gasita in autoturism."A fost admisa contestatia. Este la ora aceasta deja liber. S-a trimis dosarul de la Parchetul Curtii de Apel Craiova cu mandatul netradus. In sfarsit si-au dat seama ca este vorba despre o eroare judiciara, un complet de judecata echilibrat, care face aplicarea dispozitiilor legale. Nu se puteau da cele 15 zile in conditiile in care nu ai niciun indiciu ca acel om a savarsit fapta. Este o solutie legala, corecta. In sfarsit, in Romania, Inalta Curte pronunta si hotarari care sunt in concordanta cu legea. Acum va trebui sa vedem mandatul tradus", a declarat Mioara Vaduva, avocatul agentului de politie din Targu-Jiu.Aceasta spune ca, in perioada 2009-2011, barbatul a lucrat in Germania, insa din 2015 nu a mai plecat din Romania. Faptele de care este acuzat ar fi fost facute in noaptea de 20 spre 21 septembrie 2018. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova au cerut instantei sa se pronunte cu privire la punerea in executare a mandatului european de arestare emis de autoritatile din Germania pe numele agentului, cauza fiind amanata pentru 23 ianuarie, pana la traducerea documentului.