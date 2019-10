Politistul din Prahova care a amendat un fost consilier parlamentar a primit amenintari si i-au fost taiate rotile masinii

Ziare.

Cel care a relatat incidentul de noaptea trecuta a fost politistul Marian Godina , tot el fiind si cel care a postat pe Facebook in septembrie clipul in care Radulescu a fost filmat cand a jignit si injurat echipajul de politie care i-a cerut sa se legitimeze in trafic in comuna Paulesti, judetul Prahova."Dupa ce a amendat un consilier parlamentar, politistul din Paulesti a inceput sa primeasca amenintari de la persoane care, aparent, nu au nicio legatura cu acel consilier, desi locuiesc in aceeasi comuna si amenintarile au inceput dupa acel caz.Azi noapte, amenintarile s-au concretizat, o masina cu farurile stinse oprind langa casa unde locuieste politistul. Din masina a coborat un barbat care, cu un cutit, i-a taiat doua anvelope ale masinii parcate in fata casei. Cazul mi se pare extrem de grav, cu atat mai mult cu cat, desi exista date despre autor, acesta nici macar nu a fost audiat pana la aceasta ora", a scris Marian Godina pe Facebook.Incidentul a fost confirmat de Politia Prahova, care a precizat ca IPJ Prahova a fost sesizat de catre politistul din Paulesti ca, in timp ce se afla in concediu de odihna, o persoana i-a intepat anvelopele masinii personale."In baza sesizarii, la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie, ocazie cu care s-a constatat faptul ca doua anvelope ale autovehiculului parcat in fata imobilului de domiciliu al acestuia, prezentau urme de intepare cauzate de un obiect intepator-taietor.In cauza, s-au constituit echipe de cautare a persoanei reclamate de catre partea vatamata, precum si a autovehiculului acestuia, atat pe raza localitatii Paulesti si in zona adiacenta, precum si pe raza municipiului Ploiesti, urmand a se stabili intreaga activitate infractionala a acestuia", arata Politia, citata de Mediafax.In acest caz a fost intocmit dosar penal pentru ultraj, cercetarile fiind coordonate de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.Amintim ca la inceputul lunii septembrie Lucian Radulescu, la acel moment consiler al deputatului PSD de Prahova Laura Moagher si director adjunct la CSM Ploiesti, a fost filmat in timp ce jignea si injura un echipaj de politie care i-a cerut sa se legitimeze in trafic in comuna Paulesti, judetul Prahova. In urma analizelor s-a demonstrat ca Radulescu era baut. Dupa aparitia imaginilor, deputatul PSD Laura Moagher a transmis ca va inceta colaborarea cu Radulescu.Citeste si Fostul consilier parlamentar care a injurat si amenintat un politist i-a facut plangere agentului pentru incalcarea GDPR-ului