Politistul din Sibiu, acuzat ca a agresat sexual doua fete pe care le antrena la box, a fost arestat

Tribunalul Sibiu a admis, luni, contestatia formulata de procurori si a decis arestarea preventiva a agentului de politie."Admite propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu si dispune arestarea preventiva a intimatului - inculpat I.G., pe o durata de 18 zile, incepand cu data de astazi, 02.09.2019, pana la data de 19.09.2019, ora 24.00 inclusiv", se arata in decizia Tribunalului Sibiu, care este definitiva.Anterior, Judecatoria Sibiu l-a plasat pe agentul de politie in arest preventiv Potrivit procurorilor, politistul, care era si instructor de box in timpul liber, a agresat sexual doua fete, de 12 si 17 ani, pe care le antrena. Acesta s-ar fi cazat cu fetele in camera in timpul unor deplasari la Bucuresti. "In timpul noptii a incercat prin exercitarea unor acte de constrangere fizica sa intretina raporturi sexuale cu persoana vatamata, in varsta de doar 12 ani la acea data, in timp ce victima se afla sub paza si ingrijirea lui, in calitate de antrenor al acesteia", se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, remis presei in luna august.Asemanator a procedat si cu fata de 17 ani. "A exercitat acte de natura sexuala asupra sa (altele decat cele prev. de art. 218 si 220 C.pen.), constand in atingeri ale sanilor, feselor si zonei intime, fara consimtamantul persoanei vatamate (17 ani la data comiterii faptei) ", se mai arata in comunicat.