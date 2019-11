Politistul local care a refuzat sa se legitimeze a fost amendat cu 1.300 de lei

Ziare.

com

"Ieri, 5 noiembrie, a fost intocmit proces verbal de sanctionare contraventionala a politistului local pentru adresarea de injurii si expresii jignitoare, precum si pentru refuz de legitimare", precizeaza sursa citata.In urma unor imagini aparute in spatiul public, in care un politist local adreseaza injurii unui politist de la Brigada Rutiera si refuza sa se legitimeze , a fost demarata o ancheta in cadrul Politiei Capitalei."Atat politistul rutier, cat si politistul local, se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu in domeniul sigurantei rutiere. Se efectueaza verificari cu privire la discutia dintre politistul din cadrul Brigazii Rutiere si cel al Politiei Locale, pentru a se stabili contextul acestuia si motivele care l-au declansat", informa, intr-un comunicat, Brigada Rutiera.