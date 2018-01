Politistul-pedofil a fost retinut pentru 24 de ore. N-ar fi prima data cand abuzeaza copii

Ziare.

com

"La data de 8.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpatul S.E. sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de agresiune sexuala", informeaza un comunicat al Parchetului Bucuresti.Politistii fac perchezitii, luni dupa-amiaza, la locuinta barbatului.Potrivit anchetatorilor, in ziua de 5 ianuarie, in intervalul orar 10:10 - 10:55, in incinta unui bloc din sectorul 6 - in lift si pe palierul etajului 8 - inculpatul a pupat-o pe obraji, pe gura si in zona abdominala si i-a pus mana in zonele intime persoanei vatamate, minora, in varsta de 5 ani si l-a pupat pe obraji pe minorul in varsta de 9 ani. In cauza urmeaza sa fie sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Sectorului 6 in vederea luarii masurii arestarii preventive a inculpatului pe o durata de 30 de zile.Potrivit unor surse judiciare citate de Digi24, politistul si-ar fi recunoscut fapta in fata anchetatorilor.Eugen Stan lucreaza la Brigada Rutiera a Capitalei din august 2010. Inainte a fost angajat al Jandarmeriei. El este casatorit si are o fiica majora.Cercetarile sunt continuate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inclusiv cu privire la eventuala implicare a persoanei in cauza in fapte similare.Barbatul nu ar fi la prima astfel de abatere.Digi24 noteaza ca politistii au constatat ca Eugen Stan ar fi violat o fata in urma cu sase ani. In plus, barbatul ar fi si autorul unor perversiuni sexuale impotriva unei minore in 2009. Dovada ar fi chiar ADN-ul din urmele de sperma colectate de pe vestimentatia victimelor.