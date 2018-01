Politistul-pedofil a recunoscut agresiunea din lift, dar si un viol asupra unei fetite de 7 ani

Ziare.

Anuntul a fost facut luni seara, de avocatul barbatului, care a precizat ca initial acesta si-a recunoscut doar partial faptele, dar ca ulterior a admis ca este si autorul violului din 2012.De asemenea, avocatul a spus ca politistul a incercat sa-si explice gestul afirmand ca a avut niste probleme.Politistul, retinut pentru 24 de ore , va fi prezentat marti instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.Barbatul a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele. El ar fi fost recunoscut de catre colegii sai, care l-au denuntat duminica dupa-amiaza.Politistul se numeste Eugen Stan si lucreaza de 10 ani in Brigada Rutiera, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de sofer al unui sef din Politie, este casatorit si are doi copii.Anul trecut ar fi incercat sa violeze o femeie, iar in 2012 a abuzat sexual o fetita, tot in Sectorul 6 al Capitalei.