Politistul pedofil Eugen Stan e suspect in alte 4 dosare de agresiune sexuala

Ziare.

com

In aceste cazuri, se analizeaza mai multe informatii din cele 4 dosare noi de agresiune sexuala, preluate de curand de Serviciul Omoruri, iar Eugen Stan este suspectul principal, desi momentan nu au fost facute acuzatii concrete.Eugen Stan a ajuns, joi, la sediul Parchetului General si a declarat ca este nevinovat, facand referire la noile suspiciuni ale procurorilor.Totusi, acuzatii clare nu au fost formate pana acum, din lipsa de probe. Trebuie sa se dovedeasca ca Eugen Stan are legatura cu cele 4 noi dosare instrumentate de Serviciul Omoruri, potrivit ProTV Este posibil ca procurorii sa ceara si o expertiza ADN si se va tine cont de modul de operare din dosarele mentionate, pentru a se stabili daca sunt similare cu cel al lui Eugen Stan.Amintim ca, pe 5 ianuarie, Eugen Stan a agresat sexual doi minori intr-un lift din Capitala. El a fost retinut, apoi arestat, iar in prezent, se afla in Arestul Central al Politiei Capitalei.