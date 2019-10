Cine e politistul din Olt care ar fi batut o femeie: Avea deja doua sanctiuni disciplinare

Ziare.

Politistul de la Potcoava care a fi agresat o femeie de 49 de ani, pe care o chemase sa discute despre vopsirea unei camere, a fost cercetat disciplinar pentru prima data, in anul 2013.Atunci i-a fost ridicat dreptul de port arma si a fost sanctionat cu mustrare scrisa din cauza absentei nemotivate de la serviciu. Agentul a lipsit din nou nemotivat de la serviciu si in anul 2014, cand in urma cercetarii disciplinare a fost sanctionat cu reducerea salariului.A treia cercetare disciplinara a politistului a inceput in vara anului 2019, motivul fiind consumul de bauturi alcoolice la serviciu. Aceasta cercetare nu a fost finalizata.Acum agentul de politie din Potcoava este din nou cercetat disciplinar, pentru a patra oara, de aceasta data in legatura cu cazul femeii agresate.Agentul de la Potcoava a fost inclus si intr-un program de monitorizare psihologica, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.Barbatul lucreaza in politie din 2006, cand a fost angajat prin incadrare directa.Cristian Grigorescu a precizat ca fata de politistul din Potcoava institutia a actionat legal, iar masurile au fost luate gradual, intai mustrare scrisa si apoi reducere de salariu.Potrivit unor surse, chiar parintii barbatului ar fi sesizat, in urma cu mai mult timp, faptul ca fiul lor i-a agresat verbal, insa ei nu au depus plangere.O femeie de 49 de ani a ajuns, sambata, la spital, in urma unei agresiuni. Femeia a sustinut ca a fost batuta de un politist din Potcoava , care ar fi si amenintat-o, ar fi stropit-o cu alcool si i-ar fi rupt hainele. Ea a afirmat ca politistul o chemase pentru a discuta despre zugravirea cu vopsea lavabila a unei camere.