Povestea hotului din Vaslui care i-a invins de 2 ori in instanta pe politisti si trebuie sa primeasca daune morale de 1.000 de lei

Plangerea

De ce a folosit cureaua

Politistul, laudat pentru initiativa

Probleme cu publicarea fotografiei

Suma de 1.000 de lei este corecta

Ziare.

com

Instanta a confirmat astfel o hotarare similara a Tribunalului Vaslui. Decizia definitiva in acest caz fara precedent o va da Inalta Curte.Curtea de Apel Iasi a confirmat ce constatase si Tribunalul Vaslui: politistul i-ar fi lezat imaginea hotului atunci cand a permis fotografierea barbatului asezat pe pardoseala sectiei de politie, imagini care au fost distrubuite pe un grup de Whatsapp, format din politisti, si ulterior au ajuns in mass-media locala.In acest caz, Iulian Morariu, tanarul acuzat de furt, s-a plans magistratilor ca a fost umilit de Alexandru Malancus, agent in cadrul Politiei Rutiere Vaslui, pentru ca acesta l-a prins si l-a imobilizat folosindu-se de cureaua de la pantaloni.Cand a adus suspectul la sediul Politiei, Alexandru Malancus a fost fotografiat cu acesta, iar imaginile au fost publicate intr-un ziar local. Astfel, tanarul acuzat de furt reclama ca "a fost prezentat ca un trofeu", fiindu-i incalcat dreptul la imagine. Iulian Morariu a cerut daune morale de 100.000 de euro.Politistul a explicat ca-l legase cu cureaua deoarece nu avea un alt mijloc de imobilizare, lucru confirmat de judecatori."Asa cum rezulta cu claritate din probele cauzei, depozitiile martorilor si fotografiile de la dosar, paratul nu a avut alt mijloc de imobilizare a reclamantului decat folosirea unei curele, iar legarea reclamantului nu s-a realizat in zona gatului, ci doar a mainilor.," motiveaza Curtea de Apel Iasi.De altfel, magistratii chiar lauda modalitatea aleasa de politist: "a procedat corect in conditiile date, neavand la indemana alte mijloace de imobilizare, dat fiind si atitudinea violenta a reclamantului, care, potrivit depozitiilor martorilor, injura, se agita, dadea din coate si incerca sa se elibereze si sa fuga."Asa ca magistratii puncteaza ca atitudinea lui Iulian Morariu, politist in afara orelor de serviciu,"Curtea considera ca prima instanta a apreciat in mod just ca imobilizarea reclamantului nu a constituit un delict pentru care reclamantul ar fi indreptatit la plata de daune morale," puncteaza Curtea de Apel Iasi.Totusi, judecatorii critica faptul ca politistul l-a fotografiat pe hot, dar si ca a permis si altor persoane sa-l fotografieze, a distribuit poza pe Whatsapp, iar apoi imiginile au ajuns in mass-media."Pentru fapta delictuala constand in publicarea fotografiilor facute reclamantului in timpul cat se afla in custodia organelor de politie, Curtea constata ca paratul Malancus Alexandru nu a fost strain de imprejurarea ca reclamantului i s-au facut fotografii in acea circumstanta, chiar paratul realizand una din acestea.Fata de situatia in care reclamantul s-a pus singur, fiind surprins intr-un context din care se poate deduce implicarea in savarsirea unei infractiuni flagrante, publicarea unor fotografii in spatiul public nu apare ca o ingerinta in dreptul acestuia la imagine, cat timp din aceste fotografii nu rezulta o imagine injositoare.Este lipsit de relevanta ca fotografia a ajuns in presa din alte surse, precum si faptul ca cea din ziar nu ar fi fost facuta de parat, cat timp paratul a permis efectuarea de fotografii in aceste circumstante," conchid judecatorii.Curtea de Apel Iasi a subliniat ca daunele morale de 1.000 lei reprezinta o suma corecta si rezonabila, fata de prejudiciul de imagine creat hotului. Judecatorii au dat de inteles ca si publicatia locala care a dat fotografia ar trebui sa plateasca o parte din prejudiciu."Astfel, in mod judicios, prima instanta a subliniat caracterul onorabil al faptei paratului Malanacus Alexandru, care trebuie sa fie mandru de aceasta realizare, acesta neurmarind producerea unui prejudiciu reclamantului.Cu toate acestea, a dat dovada de imprudenta cand a acceptat sa fie fotografiat alaturi de reclamant si cand a postat fotografia pe o retea de socializare. Pe de alta parte, prejudiciul de imagine adus reclamantului nu se datoreaza in totalitate paratilor, astfel ca in mod corect prima instanta a observat ca nu se justifica ca paratii sa-l suporte in intregime," conchide instanta.