Povestea politistului de la Rutiera, judecat pentru ca i-a facut avansuri sexuale unei soferite neatente: Pot sa te sarut?

Accidentul de la Arcul de Triumf

Inregistrarea cu telefonul

Iata principalele discutii

Tatonarea

Foto: Facebook/ Politia Romana (Arhiva)

"Nu vad ce alegere am de facut aicea"

Politist: "Zi, botic!"

"Am posibilitatea sa te indispun"

Se ajunge iar la a treia varianta

"Stii foarte bine la ce ma refer"

"E vorba de o chestie intima!"

Agentul a nuantat sensul cuvintelor

"A treia varianta" nu exista

Exemplele punctate de instanta

Judecatori: Interceptarile sunt clare

Instanta observa ca expresiile folosite de catre inculpat nu sunt interpretabile si nu exista riscul ca acestea sa fie scoase din context, din ansamblul discutiei in general si prin prisma pasajelor relevante pentru cauza in special, rezulta fara putinta de tagada ca inculpatul a expus initial variantele de solutionare legala a spetei doar pentru a putea ulterior sa insiste asupra unei variante alternative, ce a implicat trimiteri directe si indirecte la favoruri de natura sexuala si care in mod evident ar fi condus, daca ar fi fost acceptata de catre persoana vatamata, la o solutionare favorabila a cauzei

Pozitionare explicita de superioritate

De ce un an cu suspendare

"Salvat" de studiile superioare

Ziare.

com

Procesele care au ca obiect infractiunea de folosire abuziva a functiei in scop sexual sunt foarte rare in instantele din Romania, iar pedepsele, cand se dau, sunt in general cu amenda penala.Vorbim de o infractiune care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. In cele mai multe astfel de cazuri sunt implicati sefi din administratie publica, politisti sau jandarmi, potrivit unei analize a jurisprundentei in aceste cazuri realizata deDupa cum aratam, agentul Gabriel Perju a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare. Pe o perioada de doi ani in care se afla sub supraveghere, politistul trebuie sa respecte mai multe masuri, printre careIn plus, el trebuie sa presteze, pe o perioada de 60 de zile, munca neremunerata in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2 sau in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Sector 3.Politistul a contestat decizia, iar cazul a ajuns pe masa judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti care vor da decizia definitiva.Totul incepe pe 7 martie 2017, cand Alesia (), victima din acest acest caz, a facut un accident in sensul giratoriu de la Arcul de Triumf din Bucuresti.Cazul a fost repartizat politistului Perju. Pe 27 aprilie 2017, in timpul discutiilor dintre Alesia si agentul Perju, barbatul i-ar fi spus ca risca suspendarea permisului de conducere sau un dosar penal. Dar i-ar fi propus si o solutie favorabila in schimbul unor favoruri sexuale.A fost momentul in care femeia s-a retras aproximativ o ora in autoturismul proprietate personala pentru a se linisti si a decis sa inregistreze cu telefonul discutia cu politistul. Aceasta inregistrare este proba-cheie in acest caz.In ianuarie 2018, Perju a negat acuzatiile in acest caz, intr-o interventie pentru TVR , facuta in momentul trimiterii in judecata. "A avut loc prima discutie in care eu am vorbit despre amenzi si dumneaei a venit cu propuneri. In cea de-a doua discutie, dumneaei m-a provocat sa spun anumite lucruri pentru a da de inteles ca eu sustin acest lucru. Nu mi-am dat seama ca dumneaei inregistreaza, desi s-a tinut dupa mine o perioada destul de lunga," declara politistul.... Dar nu stiu ce sa va mai zic! Infractiunile pe care mi le spuneti dumneavoastra sunt incredibil de mari pentru un accident in care nici macar, pur si simplu, am mers si ala m-a lovit in spate sau ne-am agatat, in fine! Si am stat si m-am gandit si chiar... Nu stiu, deci spuneti-mi cum vreti sa facem, dar mi se pare ca sunt niste sanctiuni foarte mari, dosar penal si 30 de zile...Da. Eu v-am spus. Sunt doua cazuri! Ori dosar penal, ori sa va retin permisul! Nu va fac si dosar penal si 30 de zile, deci sunt doua cazuri distincte...Dar dosar penal este un lucru foarte grav, cum adica?!... Se fac acte premergatoare, procurorul decide daca e infractiune, dosar penal sau ramane de competenta judecatoriei.... ()... parchetul.Nu-i adevarat! Posibilitatile sunt doua, ti-am spus, de solutionare a accidentului sunt doua! Una, sa-ti iau permisul 60 de zile, da? Pentru faptul ca nu te-ai prezentat in cel mult 24 de ore, ca asa scrie la legea asta! Deci la mine daca ai trecut 5 minute peste termenul prevazut de lege, nu te-ai prezentat in 24 de ore! Tu ai spus intre ora 13 si ora 14!Chiar nici nu stiu la ce ora!...Deci spuneti, domnisoara...Deci ambele variante sunt, sunt pentru mine foarte grave.Da, dar a treia varianta nu...A treia varianta ce nu?A treia varianta nu ne cunoastem...Pai nu ne cunoastem... Nu ne cunoastem!... Pai, asta e a treia varianta...... Da' asta nu inseamna ca na, ... nu stiu? Ce anume concret?Concret, ce? Ce vrei sa vezi de la mine? Concret...Concret, nu stiu... Eu cred ca putem sa ajungem la un...Sa ne cunoastem?Da.Negociem...Nu negociez pe asa ceva.Eu asa am inteles...Eu nu negociez cu asemenea lucruri...... Ca ajungem sa ne cunoastem.... Eu sunt intr-o situatie in care nu am......Daca nu vrei sa ne cunoastem, deja este foarte tarziu si eu nu pot sa stau cu lucrarea asta atat de mult. Ea este adevarat are o luna si ti-am zis o luna si jumatate e ok... Inca pentru asta n-am facut raport, dupa cum vezi asta... pentru toate hartiile n-am facute rapoarte aditionale... Cum am facut pentru altele care le-am solutionat... ()...Eu maine plec din Bucuresti, dar saptamana viitoare sunt in Bucuresti.Ok... Esti in Bucuresti... Dar eu iti garantez ca n-o sa putem sa ne cunoastem...Cum adica?Sa ne cunoastem, sa stam la cafea, sa bem cafeaua, sa discutam, sa vorbim, sa... nu stiu!Pai si de ce sa nu putem?Pentru ca n-o sa putem... Asa zic eu.Si eu am zis ca...Am putea sa ne cunoastem, am putea... Eu zic, ca nu o sa ne cunoastem!De ce? Nu vad ce... ce alegere am de facut aicea...Pai, stiind ca ai pierdut atata timp, solutionez acum?Eu vreau o solutionare, dar nu una atat de dura... 30 de zile sau penal...Ba! Stai asa! Stai asa! Fii atent aici! Nu cunosti cine, ce... Zi tu! In situatia in care, se intampla un accident...Eu ti-am spus, una din alea doua. Una din alea doua ...neinteligibil... (Se aud pasi ca si cum s-ar deplasa prin incapere - nota procurorilor). Trebuie... neinteligibil... Gandeste-te, hotaraste-te si facem asa, facem asa... Zi, botic!Ce sa mai zic? Si deci... asta...Hai ca facem noi altfel, iti iau permisul, iti dau amenda ca nu te-ai asigurat corespunzator la schimbarea directiei de mers...Da' io n-am schimbat directia de mers, ala a schimbat-o, e absurd.Este total absurd sa zici ca te-a lovit unu' pe partea stanga in situatia in care ala face stanga....Si a treia posibilitate care e?Care?Referitor la solutionare?Ti-am spus care e a treia posibilitate.Asa si cum trebuie?Aia in care noi ne cunosteam mai bine si puteam sa ...Si cum s-ar fi solutionat atunci?Sa sa solutioneze ce? Asta?Da.Tu ce zici, se solutiona mai rau pentru un prieten de-al meu? Tu daca ai, ai un prieten tu ii faci mai rau sau incerci sa-i faci mai bine?Pai incerci sa-i faci mai bine.Si cum ii faci asta?Ajutandu-l.Pai, aia era, a treia era de ajutor. Dar iti repet, aia de ajutor este aia in care ...()...Eu am nevoie acum de un mare ajutor.Eu!Pe bune!Si ce vrei?Adica vrei sa-ti taie gatul sau vrei sa-ti taie gatul, alege! Nu, nu vreau nici una nici...Am posibilitatea sa-ti tai gatul sau am posibilitatea sa te indispun... sa zic asa, ca nu mai poti sa ai atata dispozitie, sa ai atata libertate, sa mai iau din ea... Din punctul meu de vedere, iti fac dosar penal, ala ar fi sa-ti tai gatul, pentru ca ar insemna avocati, plimbari pe la parchet, toate celelalte. Daca vrei, te reprezinti singura, nu este nicio problema, dar ar insemna plimbari la parchet, da? Iar celalalt este faptul ca ramai fara permis si ramai indisponibilizata treizeci de zile, cinspe zile ai drept de circulatie, dupa care stai treizeci de zile si esti legata de maini si de picioare oarecum, ca nu mai ai libertatea aia de miscare cu masina.Da, nu pot sa ajung la birou, nu pot sa ajung la cursuri, nu pot sa...Ba da, te duci la birou, poti sa te duci la cursuri...Decat cu taxiul, da.Dar toate astea le-ai face cu taxiul sau le-ai face cu un prieten, sau le-ai face cu sotul care sa vina sa te ia, sa te duca...Da, da, da, nu face nimeni. Ma rog...De ce esti asa? Nu face nimeni. Face, daca poate sa faca, face si daca vrea sa te ajute poate sa faca.Da' tu nu ma poti ajuta cu alta solutionare decat aceste doua?Pai e prima oara cand ne vedem. Asta ar insemna ca noi ar fi trebuit sa ne mai vedem de patru, cinci ori, sa fi baut o cafea, sa te fi cunoscut mai bine, sa fi vazut ce si cum...Asa...Asa. Nu-i nimica... nasol... pana aici.Nu.Nu, da' numai ca nu au fost, toate aceste lucruri nu au fost pana acuma.Pai n-a fost ca-i prima zi cand ne vedem.Vezi?A...... Ma deranjeaza, ma irita cand le vad pe toate ca... ca io-s mai fitos asa, nu-mi place de ...(neinteligibil)...Si a treia varianta deci, cu ce... s-ar solutiona?Nu pot sa-ti spun. A treia varianta ar fi o varianta... ti-am zis, destul de nasoala.Pai de ce nasoala?Pai e pentru mine nasoala.De ce?Pentru ca daca tu ai face contestatie sau asta s-ar duce si ar face contestatie...Omul vrea sa-si repare masina, atat.Da, da' nu m-ai inteles, omu' vrea sa-si repare masina, dar daca asiguratorii... ca nu sunt eu singurul care decide. De aicea pleaca la asiguratori, asiguratorii se uita iarasi cu masinile voastre, ne cer pozele, ne cer declaratiile voastre, sa vada ce ati declarat, cum ati declarat...Asa...Sa interpreteze orice chichita. Si daca aia interpreteaza si se uita pe declaratii si vede, da, astea, si vede ce scriu io, zice stai asa, militeanu' a fost cu ei. Crede-ma! Daca ai sti cat am scris, pentru faptul ca din prostie am gresit, deci nu ca am vrut sa ajut pe cineva, din prostie am gresit ora, da? Ce... m-am luat dupa declaratia, cum ar fi aicea la tine, m-am luat dupa declaratia ta si am trecut ora 14:00. Ca de ce ma iau dupa declaratia lu' ala vinovat! Pai ala zice ora. Si am zis ora 14:00 si nu era ora 14:00, ...Pe inregistrare era ora 13:00... si 40, ceva de genul asta. Erau 20 de minute peste cat am trecut eu, da? Si a zis ca am fost mana in mana ca sa nu-i iau permisul. Si am facut la rapoarte peste rapoarte, ca de ce a fost asa? Aia a fost o situatie in care persoana care am ajutat-o s-a dus si a facut contestatie ca nu i-a convenit faptul ca-i amenda mare. Si i-a spus un prieten ca daca face contestatie scapa de puncte, ceva de genu' asta.Deci partea a treia e aia in care tre' sa ne cunoastem. Si aia...Da' avand sot acasa si asteptandu-te, nu putem sa ne cunoastem. Ca nu vreau sa-ti fac probleme, nici sa-ti iau permisul, nici acasa, na. Vezi, asa pic eu prost, ca stau eu si ma gandesc numai pentru mine, sa-mi fie mie bine, cred c-as fi fost mult mai departe si n-as fi avut atatea probleme.Si atuncea ce ramane, ramane dosarul penal sau ce?Pai sa-ti tai capul, nu-ti tai capul, ca n-am de ce. ...neinteligibil...Pai fara permis tot aia e.Nu-i tot aia, tu nu intelegi, dosar penal e una, fara permis ramai 30 de zile.Si ma pui intr-o situatie in care nu am..., nu pot sa-ti zic acuma absolut nimic, adica intelegi si tu... Chiar tu imi spui, dar pe de alta parte ca as putea sa, ar fi o formula prin care m-ai putea ajuta si atunci...Eu ti-am spus, nu spun...ti-am spus o data, nu o sa-ti mai spun... ()... ti-am spus...Si asta as vrea sa stiu cum putem... cum ai putea sa ma ajuti. Ti-am zis ce pot eu, tu zici, imi spui ce parere ai tu si cu asta-basta.Ce parere am eu despre... de ce?Tu vrei o relatie cu cineva, eu am deja o relatie.Cu tine ma intalnesc, dar eu nu ma refer la o relatie stabila, sa... e sotul tau, e prietenul tau, nu stiu, cine este, nu vreau sa-ti fac probleme, atat ti-am zis ...()...Si atunci cum? Cum sa fie? Sa fie ce? Sa ne intalnim o data sau ce anume?Nu stiu, nu-ti spun absolut nimic... Nu, nu stiu, poate nici nu o sa trebuiasca sa ne intalnim, poate nu avem... Stii foarte bine la ce ma refer, ca...tu esti matura, esti mai matura decat mine.Adica mai in varsta?Da.Aoleu!(Tu stii, ca esti trecuta prin viata. Stii la ce ma refer.Da, da' mi-ai explicat ca e vorba de o chestiune intima.Ca sa pot sa...Ca sa poti sa ma ajuti .Si io ti-am zis ca de saptamana viitoare sunt in Bucuresti. Maine plec....Si acuma...Alesia: Ce-i cu... ()... bombele astea?Nu sunt bombe, sincer, eu ti-am aratat, uite, asta prevede, asta scrie, eu asta fac.Da.Si eu te inteleg pe tine. Nu esti prima la care ii iau permisul asta e...eu am facut deja...Nu, deci nici nu pot sa ma gandesc, d-aia sunt atat de atenta si respect toate regulile, pentru ca nu pot sa stau fara permis.Eu aicea iau permise ca si cum tu,...tu, nu stiu ce sa zic, dai,....... Un mail....Print. Sau dai un mail. Asta e la mine, e ceva, a devenit obisnuinta.Potrivit motivarari sentintei de condamnare, politistul nu a contestat continutul discutiei, ci "a nuantat mai degraba sensul expresiilor folosite si contextul in care au fost folosite.""In acest sens, instanta arata ca inculpatul s-a aparat sustinand faptul ca persoana vatamata XXX a fost cea care a avut initiativa de a incerca sa ii propuna solutionarea evenimentului rutier intr-o forma favorabila acesteia, imprejurare in care persoana vatamata ar fi fost dispusa sa iasa in oras la o cafea cu agentul de politie.Avand in vedere atitudinea acesteia, pe care la acel moment o considera provocatoare, inculpatul a precizat ca a ales sa o provoace la randul sau prin folosirea unor expresii precumsau, tocmai pentru a incheia discutia ce oricum se prelungise mult timp," prezinta instanta punctul de vedere al politistului Perju.Judecatorii insa sustin ca din cuprinsul convorbirii rezulta ca cea de-a treia varianta de rezolvare a situatiei create ca urmare a accidentului rutier despre care se face vorbire nu este in mod evident una prevazuta de lege, aspect ce rezulta atat din convorbirea dintre politist si persoana vatamata la data de 27 aprilie 2017, precum si din declaratia acesteia din urma.Magistratii prezinta citate din discutie, potrivit carora prima mentiune despre a treia varianta de solutionare a cauzei este facuta de catre omul legii. In plus, discutia a ajuns sa se poarte exclusiv cu privire la o alta varianta de solutionare a cauzei ce nu este prevazuta de lege si care depindea exclusiv de vointa femeii, respectiv de acordul acesteia de a ceda solicitarii favorurilor de natura sexuala pentru rezolvarea favorabila a cauzei."Relevante sunt pasajele in care inculpatul s-a indepartat de conduita impusa de catre rigoarea profesiei publice pe care o exercita si a inceput sa expuna anumite solicitari ce in contextul dat au avut efectul de a prefigura obtinerea unor favoruri sexuale pentru solutionarea favorabila a cauzei, mai ales din prisma faptului ca inculpatul a insistat pe detalierea efectelor cele mai grave ale raspunderii si anume raspunderea penala, tocmai pentru a evidentia situatia de superioritate si autoritate in care se afla fata de persoana vatamata:"Deci partea a treia e aia in care tre' sa ne cunoastem. Si aia... Da' avand sot acasa si asteptandu-te, nu putem sa ne cunoastem. Ca nu vreau sa-ti fac probleme, nici sa-ti iau permisul, nici acasa, na.Da... ai mai ajutat si alti oameni mi-ai zis adineauri...Da... Si mi-am furat-o si de asta zic sa nu mai ajut decat cunostintele mele care le cunosc bine sau persoanele care...sau persoanele care, da, au ajuns sa fie cunostintele mele, INTIME, sa zic asa ca sa intelegi. Deci faptul ca stiu ca am ajutat pe unu' care are un magazin de materiale constructii, care n-o sa ma duc niciodata la el sa iau materiale de constructii... e una! Alta este faptul sa ajut o prietena cu care stau si vorbesc la trei, patru zile, cinci zile si ma intreaba ce fac si discutam... sau bem cafele, intelegi ce am vrut sa zic... Eu stiu ca tu esti sagetatoare....Deci. Uite programul de lucru, ramai dupa program, daca se poate sa ... ()..... Deci nu o lua ca pe o obligatie....()... Nu stiu ce sa zic acuma. Sunt foarte speriata.Pot sa te sarut?Nu, nu vreau sa ma saruti... ()... Solutioneaza-l acum daca poti sa-l solutionezi!...intr-un mod...Si sa risc si daca te razgandesti dupa aia? (...) Mai, ti-am zis....varianta e ca io incerc sa-ti ajut pe cat de mult pot...Instanta a mai retinut ca pretinderea de favoruri de natura sexuala rezulta din modalitatea in care s-a derulat discutia dintre persoana vatamata si inculpat, astfel cum aceasta a fost analizata mai sus in cuprinsul considerentelor.," conchide Judecatoria Sectorului 1.Magistratii arata ca femeia in mod corect a dedus din comportamentul politistului ca acesta pretinde favoruri de natura sexuala, aspecte confirmate de transcrierea inregistrarii ambientale.Toate acestea s-ar fi derulat sub aspectul unei pozitionari explicite de superioritate si autoritate din partea inculpatului, dar si in contextul unei pozitionari implicite resimtite de catre persoana vatamata, ca urmare a faptului ca inculpatul era persoana care o cerceta in dosarul contraventional.," se arata in sentinta.Atunci cand a stabilit pedeapsa, instanta a avut in vedere imprejurarile si modul de comitere a faptei, respectiv pretinderea si obtinerea de favoruri de natura sexuala de catre un organ de politie de la o persoana asupra careia desfasura activitati specifice functiei, prin pretinderea unor favoruri de natura sexuala, aspecte de natura a califica fapta ca fiind grava."Are in vedere instanta in primul rand calitatea inculpatului de organ de politie, iar nu de simplu functionar public, care cunostea rigorile legii penale si avea in primul rand obligatia deontologica de a se abtine de la orice pretindere a unei intalniri extraprofesionale cu numita XXX, precum si obligatia legala de a se abtine sa ii induca ideea persoanei vatamate ca solutia in cauza depinde de obtinerea unor favoruri de natura sexuala.," motiveaza Judecatoria Sectorului 1.In ceea ce priveste starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita, instanta a avut in vedere ca infractiunea savarsita este una de pericol: "Prin fapta sa, in principal, inculpatul a adus atingere bunei desfasurari a relatiilor de serviciu ale organelor de politie."In cursul procesului penal, in esenta, inculpatul a avut o atitudine partial sincera, recunoscand discutia avuta - care de altfel a fost inregistrata- insa a apreciat ca fapta sa nu constituie infractiune, fiind vorba de un comportament simulat ce a fost alimentat de provocarile persoanei vatamate.," mai motiveaza Judecatoria Sectorului 1.