Povestea primei condamnari definitive date in pandemie: Barbatul care a tusit intentionat catre un politist

Pedeapsa: 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj.Decizia a fost data de Judecatoria Cluj Napoca pe 21 aprilie si a ramas definitiva, deoarece nu a fost contestata. Potrivit motivarii instantei, barbatul a declarat in fata judecatorilor ca regreta savarsirea faptei si este de acord sa suporte consecintele.Potrivit actelor din dosar, povestea incepe pe 28 martie 2020, in jurul orei 23:30. La sectia de urgente a unui spital fusese adus de un echipaj SMURD Ionut Bordea, care suferise anumite leziuni in zona capului pe fondul consumului de bauturi alcoolice, in timp ce se afla in locuinta sa.Odata ajuns spital, barbatul ar fi avut un comportament necooperant cu cadrele medicale, le-ar fi spus ca "nu discuta cu ele" sau ca "el le plateste pe ele", dupa un timp adaugand ca este infectat cu COVID-19, asa ca le va infecta si pe ele.Atunci a fost chemat un echipaj de politie. Politistii au incercat sa discute cu Ionut Bordea, dar barbatul ar fi refuzat sa coopereze si chiar i-ar fi ironizat. Politistii voiau sa afle daca omul chiar era infectat cu noul coronavirus. In timp ce politistii asteptau ordine de la sefii lor, barbatul a incercat sa paraseasca spitalul.In aceste imprejurari, politistii au plecat dupa el, pentru a-l impiedica sa plece din zona, iar primul care a ajuns in apropierea barbatului a fost un politist local. Ionut Bordea si-a dat masca jos si a tusit in mod intentionat catre politist, care s-a dat cativa pasi inapoi, potrivit anchetatorilor.Apoi, barbatul a fost incatusat si readus in spital, unde cu totii au fost pusi sa astepte sa vina izoleta, pentru transferul omului la o sectie de boli infectioase.", acuza procurorii.Ulterior, Bordea a fost transferat la Spitalul Clinic de Boli Infectionase din Cluj Napoca, unde, dupa consultare, i s-a permis sa plece acasa, deoarece nu intrase in contact cu vreo persoana infectata cu noul coronavirus.A doua zi, 29 martie 2020, atat Bordea cat si cei patru politisti au fost testati pentru a se stabili daca sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2, insa rezultatele au fost negative.La Parchet, Bordea a declarat ca nu isi aminteste ce a facut in timp ce se afla la UPU Cluj-Napoca, pe fondul starii avansate de ebrietate in care se afla, insa a precizat ca regreta cele intamplate.El a recunoscut acuzatia de ultraj si a "negociat" cu procurorii pedeapsa de 6 luni de inchisoare cu suspendare. Barbatul a fost de acord sa urmeze un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala si sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii, pe o perioada de 60 de zile, la Primaria Cluj-Napoca sau Primaria comunei Baciu."Faptul ca actiunea inculpatului era de natura sa ii provoace persoanei vatamate o temere este de ordinul evidentului, fiind de notorietate panica creata la nivel mondial in contextul pandemiei si a posibilitatii de infectare cu virusul COVID-19.De altfel, rezulta si din declaratiile agentilor de politie audiati in cauza ca, in momentul in care au aflat ca inculpatul ar fi infectat, au luat legatura cu conducerea Politiei, pentru a li se comunica modul in care trebuie sa procedeze, aspect care confirma ca posibilitatea de infectare creeaza o stare de temere.In speta, fapta inculpatului a fost nu numai de natura sa ii provoace victimei o stare de temere, ci in concret i-a si provocat o asemenea temere, intrucat la momentul la care inculpatul a tusit spre agentul de politie, acesta s-a oprit si s-a retras usor in spate.In ceea ce priveste faptul ca s-a dovedit in final ca inculpatul nu era infectat cu virusul COVID-19, acest aspect nu prezinta relevanta din perspectiva tipicitatii infractiunii", arata anchetatorii in actele trimise la instanta.Dupa cum spuneam, acest acord a fost confirmat de judecatori."Solutia cu privire la care s-a ajuns la un acord este legala si temeinica, in raport cu gravitatea infractiunii si periculozitatea inculpatului. In ceea ce priveste circumstantele reale de comitere a infractiunii, retine ca aceasta prezinta o gravitate suficient de ridicata, in contextul in care a fost declarata, pe de o parte, starea de urgenta, iar, pe de alta parte, pandemia", motiveaza Judecatoria Cluj Napoca.In plus, fapta a fost savarsita asupra unui politist, persoana care, in virtutea calitatii sale, se afla "in prima linie" in ceea ce priveste asigurarea ordinii publice, avand obligatia de serviciu de a interveni ori de cate ori este necesar in acest scop, indiferent daca persoanele cu care interactioneaza sunt sau nu infectate, obligatie pe care si-a indeplinit-o la acel moment fara nicio retinere, fiind primul care a incercat sa se apropie de inculpat pentru a-l impiedica sa paraseasca zona, in conditiile in care inculpatul era cel care avea o atitudine recalcitranta si sustinea ca este infectat.", explica judecatorii.Pe de alta parte, instanta a avut in vedere ca Bordea se afla intr-o stare avansata de ebrietate, fiindu-i diminuata capacitatea de autocontrol, nu are antecedente penale, are un loc de munca, a recunoscut in totalitate savarsirea faptei, a colaborat si a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, aspecte care sunt in masura sa justifice durata pedepsei (de 6 luni) si executarea in regim neprivativ de libertate.Potrivit judecatorilor, dintre modalitatile de individualizare judiciara a pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere apare ca fiind necesara, dar si suficienta, in raport cu gravitatea faptei si circumstantele aratate mai sus.