Premiera in Romania: Un oras a desfiintat Politia Locala

Ministrul de Interne vrea sa schimbe numele Politiei ca sa nu se confunde cu cea Locala

Ultima sedinta de Consiliu Local a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, dar si organigrama si statul de functii al personalului din cadrul Primariei orasului Darabani, care a inclus infiintarea si reorganizarea unor compartimente, dar si desfiintarea Politiei Locale, informeaza darabaneni.ro "In vederea eficientizarii cheltuielilor administrative si operativitatii aparatului de specialitate al primarului orasului Darabani,, datorita unor manifestari ale acestora din timpul serviciului cat si in timpul liber care aduc atingere prestigiului autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea," se arata in raportul de aprobare al primarului Liviu Hrimiuc.Totusi, angajatii nu sunt dati afara, ci pusi in alte posturi, dupa cum a explicat viceprimarul orasului Darabani, Alin Girbaci, pentru sursa citata:"A fost o initiativa a conducerii Primariei, toata Politia Locala s-a reorganizat. Angajatii au fost redistribuiti pe alte posturi astfel incat sa eficientizam munca lor pentru oras. Nu-si pierde nimeni postul".Orasul Darabaniu se afla in judetul Botosani, fiind format din localitatea componenta Darabani (resedinta) si din satele Bajura, Esanca si Lismanita. Se afla in apropiere de frontiera tripla Moldova-Romania-Ucraina si este cel mai nordic oras al Romaniei. In prezent are o populatie de 9.893 de locuitori.Amintim ca saptamana trecuta am aflat ca ministrul de Interne, Marcel Vela, isi doreste sa schimbe numele Politiei Romane in Politia Nationala, precizand ca este vorba despre o rebranduire.El a declarat pentruca solicitarea a venit din partea politistilor, care spun ca atributiile si imaginea Politiei Romane si ale celei Locale interfereaza si isi doresc o delimitare clara.Politia Locala a fost infiintata in 2011, prin reorganizarea Politiei comunitare, in scopul exercitarii atributiilor privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, in urmatoarele domenii: