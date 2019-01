Press One: Seful Directiei Anticoruptie din MAI a plagiat toata teza de doctorat

Ziare.

News.ro a relatat la inceputul lunii decembrie ca o parte dintr-un capitol al lucrarii de doctorat a lui Catalin Ionita, intitulata "Criminogeneza infractiunilor cibernetice" si sustinuta in 2012, este identica unui fragment dintr-un articol cu titlul "Probleme juridice privind continuturile negative din Internet" aparut in 2003 intr-o publicatie juridica. Lucrarea lui Ionita are 196 de pagini, poarta titlul "Criminogeneza infractiunilor cibernetice" si "se dovedeste a fi plagiata integral, de la primul pana la ultimul rand", potrivit sursei citate.Introducerea nu se numeste asa − desi aceasta este denumirea consacrata pentru textul din deschiderea unei lucrari stiintifice; se numeste Argument, exact ca textul din debutul volumului "Criminalitatea informatica" (de Tudor Amza si de Cosmin Petronel Amza, aparut in 2003 la editura Lumina Lex din Bucuresti) − text pe care chestorul Ionita il copiaza cuvant cu cuvant, conform sursei citate.De asemenea, subcapitolul "Criminalitatea cibernetica, forma de manifestare a criminalitatii organizate" este copiat, cu mici modificari, din lucrarea "Criminologie generala. Note de curs" − elaborata cu sprijinul si contributia profesoarei universitare Georgeta Stefania Ungureanu, conducatoarea de doctorat a lui Ionita. De altfel, mai multe fragmente din lucrarea de doctorat a lui Ionita sunt preluate de la aceasta.Zeci de alte pagini din lucrarea lui Ionita copiaza fragmente din peste noua lucrari de specialitate.News.ro relata la inceputul lunii decembrie ca mai multe pagini din capitolul VII al lucrarii de doctorat a lui Catalin Ionita, referitor la "Concluzii si propuneri de lege ferenda", sunt identice cu cele ale sectiunii "Pornografia infantila in internet", din articolul "Probleme juridice privind continuturile negative din Internet" scris tot de Horatiu Dan Dumitru, in numarul 3/2003 al publicatiei "Pandectele romane".Articole ale aceluiasi autor au fost preluate in mai multe sectiuni ale lucrarii, uneori cu tot cu notele de subsol, scrie Press One.Chestorul Catalin Ionita a declarat atunci ca a facut totul cu buna credinta, iar lucrarea a fost citita de mai multi profesori si ca, daca este ceva in neregula, vrea sa isi asume."Vreau sa stiti ca am facut totul cu buna credinta. Cele mai multe texte sunt scrise de mine, iar restul sunt preluate din materialul bibliografic. Lucrarea a fost coordonata dupa standardele de atunci si a fost citita de mai multi profesori. Nu exista la momentul acela posibilitatea de verificare a plagiatului. Cred ca trebuie analizat si in contextul respectiv. Daca este ceva in neregula, vreau sa imi asum. Sunt un om care, de-a lungul carierei, si-a asumat orice", a afirmat el.Coordonatoarea tezei de doctorat, profesor universitar Stefania Georgeta Ungureanu, a fost condamnata pe fond la inchisoare cu suspendare, pentru ca a inselat Academia de Politie, precum si noua doctoranzi ai acestei institutii.