Primarul Orsovei vrea sa desfiinteze Politia Locala: Ineficienta! Nicio amenda pentru mancat seminte

Marius Stoica, primarul Orsovei, e nemultumit ca politistii locali nu dau amenzi celor care mananca seminte si murdaresc parcurile din oras, in timp ce la primarie ar veni amenzi, pe numele orsovenilor, date de politistii locali din alte orase. Stoica spune ca politistii locali nu-si merita salariile care pornesc de la 3.000 de lei si depasesc 6.000 de lei."Am in fata un stat de plata, din luna decembrie, si va pot spune ca un politist local care a lucrat 20 de zile, adica 160 de ore, are un salariu de 3.340 de lei, cu norma de hrana de 740 lei pe luna. Seful de Serviciu, care nu a lucrat toata luna decembrie, a luat in mana 6290 lei. Si norma de hrana. (...) N-am vazut o amenda data pentru mancat de seminte, pentru coji si se mananca foarte mult in parcuri.Imi vin amenzi de la Politia Locala din Severin, de la Politia Locala din Timisoara, pentru orsoveni care merg prin orasele acelea si sunt amendati ca ori consuma in parc alcool, ori mananca seminte pe acolo. Cert e ca politistii locali din acele localitati si-au facut treaba. Eu n-am vazut un politist local la Orsova sa fi dat vreo amenda pentru asa ceva.Sunt foarte nemultumit. Cu o cheltuiala ca asta, cu o suma asa mare de bani puteam sa fac multe alte lucruri pentru comunitatea pe care o pastoresc. Banii astia nu si-i merita Politia Locala", spune Marius Stoica, primarul Orsovei.Potrivit lui Stoica, 600.000 de lei se duc anual pe salarii, norma de hrana si uniformele politistilor locali: "O cheltuiala cat se poate de enorma pentru o munca de nimic", spune edilul din Orsova.Localnicii vad altfel lucrurile. Oamenii spun ca politistii locali sunt activi pe strada si nu gasesc niciun motiv pentru ca autoritatile sa renunte la ei. Cat despre salariile prea mari ale politistilor locali, unii dintre orsoveni arata cu degetul spre primarie."Pai cine a stabilit salariile lor? Nu tot primaria? Se vad pe strazi, circula. Banuiesc ca atunci cand sunt sesizari, reclamatii pe la primarie, intervin. Si mie mi-au dat un avertisment ca am parcat masina intr-o parcare unde e nevoie de ecuson", a spus un localnic."Toata ziua sunt cu ochii sa vada ce se intampla... Baieti de nota 10", a spus un alt orsovean.Decizia in privinta politistilor localei va fi luata in Consiliul Local Orsova din luna ianuarie, cand va fi stabilita organigrama Primariei pe anul 2020.Vezi si Premiera in Romania: Un oras a desfiintat Politia Locala