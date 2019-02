Primele date de la Politie despre falsul chirurg: In ce tari mai e anchetat sau condamnat

Ziare.

Ionut Dana a precizat, miercuri seara, ca, in 20 noiembrie 2018, s-a primit o plangere pentru inselaciune de la doi medici in legatura cu o suma pe care i-o platisera italianului pentru un spatiu comercial pe care urmau sa il inchirieze, insa spatiul nu ii apartinea lui Politi. Atunci au inceput cercetarile, au fost audiate mai multe persoane, a rezultat ca italianul a folosit si o alta identitate."Tot incepand din noiembrie am demarat verificarea privind autenticitatea unor documente, am facut si alte audieri. Am primit mai multe seturi de documente - unele in romana, altele urmeaza sa fie traduse. Am purtat corespondenta inclusiv cu atasatul de interne italian la Bucuresti si am primit o serie de documente. Pot sa va confirm ca a fost condamnat in Italia pentru fapte asemanatoare si nu figureaza in Tabloul medicilor din Italia", a mai spus reprezentantul Politiei.Acesta a relatat ca se desfasoara cercetari pentru a vedea daca Politi a exercitat o profesie fara a avea dreptul.Pana in acest moment, la Politie nu au fost depuse alte plangeri in afara celei de inselaciune. Colegiul Medicilor insa s-a adresat direct Parchetului Potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Mediafax, chirurgul fals este cercetat si in Marea Britanie, pentru fapte similare.Italianul care pretindea ca este chirurg a fost adus, miercuri seara, la audieri, la Sectia 4 de Politie.Politistii l-au chemat pentru prima data la audieri marti si l-au dat in consemn la frontiera, ceea ce a dus la prinderea sa.