Primele explicatii ale Politiei in cazul fetei de 11 ani din Dambovita

Seful Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita (IPJ Dambovita) a declarat, duminica seara, ca din primul moment in care s-a dat alerta, "intreaga politie a fost la fata locului"."Inca din primul moment intreaga politie a fost la fata locului. S-a actionat zilnic cu 100 - 120 de politisti, 30 - 40 de jandarmi - pentru ca am avut si alte activitati in teren - 30 de lucratori de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), 100 - 120 de voluntari din partea comunitatii", a declarat Sorin Paun intr-o conferinta de presa.Seful IPJ Dambovita a tinut, de asemenea, sa multumeasca localnicilor, intrucat "fiecare locuinta a fost verificata de trei ori si ei au inteles motivul pentru care i-am deranjat"."Ne pare extrem de rau ca s-a intamplat aceasta fapta si ca nu am putut sa o gasim pe fetita vie", a conchis Sorin Paun care i-a dat apoi cuvantul prim-procurorului Mihai Dinca, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita.Procurorul a explicat ca au fost luate in calcul mai multe ipoteze, inclusiv faptul ca minora s-ar fi putut rataci."Au fost foarte multe variante pe care am mers. Nu putea fi exclus nici faptul ca s-a ratacit si a ajuns din greseala pe terenurile din zona. Ne-am gandit ca si vremea s-a racit, de aia am cautat mai intai pe terenuri. Apoi am mers pe alte variante, inclusiv rapirea", a declarat Dinca, care a adaugat ca a fost deschis dosar penal in rem pentru lipsire de libertate in acest caz."Au fost desfasurate activitati tot timpul, inclusiv pe parcursul noptii. O alta activitate importanta a fost verificarea camerelor de supraveghere din zona stabilita de importanta (traseul fetei de la scoala spre casa - n.red.); am stabilit ca fetita cand a disparut a aparut ultima oara (pe camerele de supraveghere - n.red.) in jur de ora 16:15, la 300-350 metri distanta de locuinta.A fost o munca deosebit de importanta si care a necesitat timp: analizarea oricarui autoturism sau masina care aparea in zona cand fata disparuse. Am ajuns sa reusim sa stabilim un cerc de autoturisme suspecte care se aflasera in zona in momentul respectiv si de la acest punct am plecat. Ne-a dus, pana la final, sa stabilim o zona de cautare si azi (duminica - n.red.) am identificat trupul fetitei care nu mai era in viata", a completat procurorul.Dinca a mai spus ca momentan au loc cercetarile la fata locului si urmeaza sa fie facuta si autopsia copilei."Se efectueaza activitatile de urmarire penala normale ale cercetarii, cercetarea la fata locului, urmeaza autopsia - sunt activitati foarte importante. Este foarte importanta prelevarea de mostre biologice si stabilirea pe cale stiintifica cu cercul de suspecti. Bineinteles avem un cerc de suspecti. Cazul va fi finalizat cu tragerea la raspundere a vinovatilor", a adaugat el.Intrebat daca in cercul de suspectii se numara si un cetatean olandez, asa cum au aparut informatii in spatiul public in timpul zilei, Dinca a replicat: "Ce va pot confirma este ca exista un cetatean strain care se afla in acest cerc de suspecti".Jurnalistii au vrut sa stie si daca trupul micutei prezenta urme de violenta, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. Procurorul a raspuns: "La o prima examinare, sunt urme de violenta pe trupul victimei. Evident ca s-a exercitat violenta asupra ei, din moment ce nu mai este in viata. Ramane de vazut daca anumite urme au fost produse de animale salbatice aflate in zona".Totodata, acesta a precizat ca nu este exclus violul sau alte agresiuni sexuale.In plus, momentan nu este luata in calcul ipoteza ca cineva din familia fetei a fost implicat in caz.O fata de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, a disparut vineri, dupa ce nu s-a mai intors acasa de la scoala. Ea a fost gasita moarta duminica.Fata locuia la o jumatate de ora de mers pe jos de scoala si a terminat cursurile vineri la 17:00. Mama sa a povestit, la Antena3, ca o astepta la poarta, insa cand a vazut ca s-a facut 17:30 si nu a ajuns a luat bicicleta si a plecat spre scoala, unde colegi de-ai fetei i-au spus ca a plecat imediat dupa ore, asa ca a sunat la 112.Politistii s-au mobilizat si au cautat-o, inclusiv cu ajutorul cainilor de urma, insa fara succes. Oamenii legii au refacut si traseul copilei, cu ajutorul camerelor de supraveghere.Astfel au observat ca ea nu s-a abatut de la drumul spre casa, insa acoperirea video a traseului se termina cu aproximativ 300 de metri inainte de locuinta acesteia.Fetita a fost gasita moarta, duminica.