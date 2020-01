Procesul sefilor Academiei de Politie judecati pentru santajarea Emiliei Sercan poate incepe: Probele au fost corect administrate

Subinspectorul, condamnat

Iacob si Marcoci sunt acuzati ca au incercat sa stranga probe pentru discreditarea jurnalistei Emilia Sercan pentru a o determina sa inceteze investigatiile sale privind lucrarile de doctorat.Dosarul celor doi ofiteri a fost trimis in instanta in septembrie 2019, iar procesul este in faza de Camera Preliminara, in care se verifica legalitatea administrarii probelor si a rechizitorului.Pe 10 decembrie 2019 a venit prima decizie: "Cazul a ajuns deja pe masa Inaltei Curti, judecatorii au stabilit primul termen de judecata pe 21 ianuarie 2020.Intr-un alt caz separat de acesta, subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu din cadrul Academiei de Politie, judecat pentru ca i-ar fi trimis mesaje de amenintare jurnalistei Emilia Sercan, a fost condamnat, pe 9 decembrie 2019, la 1 an de inchisoare cu amanarea executarii.In acest caz, Gheorghe-Adrian Barbulescu a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA.Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti si a fost contestata de comisarul sef Petrica-Mihail Marcoci, potrivit portalului instantelor. Potrivit procurorilor DNA, Iacob si Marcoci erau nemultumiti de demersurile Emiliei Sercan, care scria despre doctoratele plagiate care au fost obtinute la Academia de Politie. In plus, in martie 2019, jurnalista a dezvaluit ca lucrarea lui Adrian Iacob este plagiata cel putin 70%.Articolele au determinat demararea unor anchete administrative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si a unor verificari ale comisiei de etica din cadrul Academiei. In acest context, Iacob si Marcoci au planuit discreditarea jurnalistei.In realizarea acestor demersuri, "cei doi s-au folosit de functiile pe care le detineau, implicand persoane care le erau subordonate si utilizand resursele academiei si cunostintele specifice dobandite in calitate de ofiteri de politie".Una dintre aceste persoane a fost subinspectorul Gheorghe-Adrian Barbulescu, care absolvise cursurile Academiei de Politie in cursul anului 2018 si care fusese angajat in acelasi an in cadrul institutiei de invatamant, ca ofiter debutant, in urma demersurilor facute de Iacob.