Procurorii deschid o ancheta la DSP Dolj pentru dezinfectia a 500 de blocuri din Craiova cu Aldezin

Ziare.

com

Dosarul investigheaza posibile infractiuni de abuz in serviciu, dar cercetarile se desfasoara in rem. Nicio persoana nu a fost pusa sub acuzare."Din continutul actului de sesizare s-a retinut ca, in data de 25 martie 2020, functionari din cadrul Directiei de Sanatate Dolj au eliberat acordul de utilizare a biocidului Aldezin societatii Salubritate Craiova SA care a procedat la dezinfectia a peste 500 de scari de bloc din mun. Craiova, ulterior constatandu-se ca produsul folosit este un biocid cu efect bactericid," anunta Ministerul Public intr-un comunicat remis miercuriIn plina epidemie de coronavirus, dezinfectia din Craiova a fost oprita pe 3 aprilie, dupa ce au fost deja dezinfectate 500 de scari. DSP a autorizat initial produsul folosit, dupa care l-a interzis si a amendat firma care facea dezinfectia.Si o ancheta interna a inceput la Directia de Sanatate Publica Dolj, dupa ce angajatii institutiei au aprobat folosirea unui biocid pentru dezinfectia scarilor de bloc din Craiova, desi substanta nu trebuia folosita in spatiile locuite.I.S.