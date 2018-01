Procurorii extind ancheta in cazul politistului-pedofil: Ii cerceteaza colegii pentru favorizarea faptuitorului

Ziare.

com

Astfel, anchetatorii au dispus extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat remis"Din ordonanta de extindere a urmaririi penale rezulta ca procurorii urmeaza sa verificecu privire la savarsirea infractiunii de agresiune sexuala impotriva unei persoane vatamate, la data de 10 decembrie 2016.In mod concret, procurorii urmeaza sa stabileasca daca inculpatul Stan Eugen a fost ajutat in scopul", se mai arata in comunicatul citat.Dupa ce, miercuri, procurorii au afirmat ca in propunerea de clasare a cercetarilor din dosarul deschis de politisti in 2016 nu era mentionata calitatea de politist a celui reclamat, fostul sef al Sectiei 18 de Politie din Bucuresti i-a acuzat de minciuna.La scurt timp, Inspectia Judiciara a decis sa verifice ancheta procurorilor din 2016 care il viza pe politistul-pedofil C.B.