Proiect MJ: Recompense morale pentru politistii de penitenciare si premii de maxim 500 de lei pentru sefii de promotie

"Politistilor de penitenciare li se pot acorda urmatoarele recompense:a) multumiri;b) felicitari;c) insemne onorifice, diplome de merit si distinctii;d) titluri de onoare. (...)Absolventilor institutiilor de invatamant superior pentru pregatirea politistilor de penitenciare - curs de zi, declarati "sef de promotie" pe facultate, li se acorda, din bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, recompense materiale constand in premii in bani si/sau obiecte.Absolventilor institutiilor de invatamant pentru pregatirea agentilor de politie penitenciara, declarati "sef de promotie", li se acorda (...) recompense materiale constand in premii in bani si/sau obiecte. (...) Valoarea recompenselor acordate (...) nu poate depasi 500 lei pentru un absolvent", se precizeaza in proiect.Conform documentului, pot fi recompensati politistii de penitenciare care nu se afla sub efectul unei sanctiuni disciplinare, iar recompensele se acorda la propunerea fundamentata si motivata in scris a sefului ierarhic nemijlocit.De asemenea, recompensele se acorda fara partinire, diferentiat, individual sau in grup."Multumirile pot fi verbale sau scrise si se acorda pentru indeplinirea in conditii foarte bune a atributiilor si misiunilor si se pot aduce la cunostinta individual sau in fata personalului. Felicitarile pot fi scrise sau verbale si se acorda pentru indeplinirea deosebita a atributiilor si misiunilor si se aduc la cunostinta individual sau in fata personalului.Insemnele onorifice (...) se acorda pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competitii sportive, manifestari cultural-artistice si sociale cu prilejul unor aniversari si al finalizarii unor actiuni sau misiuni, precum si in situatia incetarii raporturilor de serviciu pentru motive neimputabile. Titlurile de onoare se confera pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament si pentru merite deosebite in indeplinirea unor atributii si misiuni", mai prevede proiectul de ordin.