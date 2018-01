Raportul Despescu: Cine si ce a stiut despre tentativa de viol din 2016

Ziare.

Despescu anunta ca a fost informat si a cerut "sa se ia masuri" de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.Dosarul a fost inregistrat in 10.12.2016, cand doi barbati au imobilizat un barbat suspectat ca a agresat o femeie.Odata ce politistii l-au condus pe suspect la sediul Sectiei 18, acesta si-a declinat calitatea de politist, iar dosarul a fost inaintat subcomisarului de politie Daniel Oprea, careIn 28.03.2017, Oprea a inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 dosarul cu propunere de clasare.Procurorul i-a atras atentia ca, intrucat Eugen Stan este politist, nu putea fi cercetat de catre un coleg, asa ca s-a cerut punctul de vedere al Serviciului Resurse Umane din Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, iar raspunsul a fost atasat la dosar.Ulterior, Parchetul a informat Brigada Rutiera despre faptul ca exista un dosar penal de agresiune sexuala deschis pe numele lui Eugen Stan, iar informatiile au fost introduse in sistem, ajungand automat, prin dispecatat la IGPR si MAI."Inspectorul General al Politiei Romane a cerut DGPMB, in calitate de unitate cu competenta de gestiunea resurselor umane, sa ia masuri", se arata in raport.Masurile au constat in declansarea cercetarii disciplinare "in vederea stabilirii existentei sau inexistentei abateri disciplinare de comportare necorespunzatoare in serviciu, familie sau societate, care aduce atingere onoarei proprietatii profesionala a politistului sau prestigiului institutiei".Citeste si Seful Politiei Capitalei a demisionat. 22 de politisti sunt deferiti Parchetului in cazul pedofilului Stan