Razie printre taximetristi si soferi Uber: Amenzi de aproape 30.000 de lei

Ziare.

com

In noaptea de sambata spre duminica, politistii Brigazii Rutiere au organizat o actiune pentru verificarea legalitatii efectuarii transportului de persoane in regim taxi si a transportului in regim de inchiriere cu sofer prin intermediul aplicatiilor electronice."Au fost verificate peste 90 de autoturisme si au fost aplicate 49 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 29.750 de lei, pentru abateri de la normele legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice si activitatea de transport public de persoane in regim de taxi/inchiriere", informeaza Brigada Rutiera.Totodata, au fost identificati 4 soferi care transportau persoane prin intermediul aplicatiei Uber fara a detine copie conforma valabila si 3 soferi de taxi fara autorizatie taxi. Pentru acestia 7, politistii au decis suspendarea dreptului de utilizare a masinii pentru o perioada de 6 luni, prin retinerea certificatului de inmatriculare si placutelor cu numarul de inmatriculare.In cadrul actiunii, s-a urmarit eliminarea activitatilor ilicite in domeniul taximetriei/transportului in regim de inchiriere, verificarea detinerii documentelor de transport de persoane in regim taxi/inchiriere, verificarea starii tehnice, reducerea numarului de accidente rutiere si impunerea respectarii normelor legale care reglementeaza activitatea de transport public de persoane.